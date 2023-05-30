Кличко прокоментував атаку БпЛА на Москву однією зі своїх відомих фраз

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28 травня в етері телемарафону “Єдині новини” мер Києва, коментуючи чергові атаки росіян на столицю України, звернувся до Валерія Залужного.
Зокрема Кличка цікавило, чому жителі російської столиці не живуть у таких же умовах, як і жителі Києва.
“Я лише одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати панові Залужному. Якщо столицю України росіяни можуть кошмарити, чому жителі Москви відпочивають? Такі речі можна було б робити, щоб кожен із них відчував, що означає жити в таких умовах, в яких живе Київ скоро вже півтора року”, – сказав Кличко.
Вранці 30 травня Москву атакували БпЛА, і на це звернули увагу журналісти під час спілкування з мером Києва, який прибув на місце падіння уламків збитого безпілотника у Києві.
Його запитали, чи може сьогоднішня атака на Москву означати, що військові дослухались до слів Кличка, чи сьогоднішня атака на столицю РФ є звичайним співпадінням. На це Кличко відповів однією зі своїх популярних фраз.
“Я можу пожартувати у цьому напрямку, одним із таких висловлювань Кличка: “Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить”, – сказав він.
- Уночі 30 травня, під час чергової масштабної атаки України БпЛА, силами та засобами ППО знищено майже три десятки ворожих дронів.
- Вночі 30 травня російські окупаційні війська втретє за добу атакували Київ. По столиці було випущено десяток БпЛА. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви.