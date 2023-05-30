Кличко прокоментував атаку БпЛА на Москву однією зі своїх відомих фраз

Напередодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з питанням про те, чому жителі Москви не живуть так само, як і кияни, маючи на увазі постійні атаки БпЛА та ракетні обстріли. Після сьогоднішньої ж атаки БпЛА у Москві Кличко прокоментував своє звернення до Залужного.

Джерело: #Букви

28 травня в етері телемарафону “Єдині новини” мер Києва, коментуючи чергові атаки росіян на столицю України, звернувся до Валерія Залужного.

Зокрема Кличка цікавило, чому жителі російської столиці не живуть у таких же умовах, як і жителі Києва.

“Я лише одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати панові Залужному. Якщо столицю України росіяни можуть кошмарити, чому жителі Москви відпочивають? Такі речі можна було б робити, щоб кожен із них відчував, що означає жити в таких умовах, в яких живе Київ скоро вже півтора року”, – сказав Кличко.

Вранці 30 травня Москву атакували БпЛА, і на це звернули увагу журналісти під час спілкування з мером Києва, який прибув на місце падіння уламків збитого безпілотника у Києві.

Його запитали, чи може сьогоднішня атака на Москву означати, що військові дослухались до слів Кличка, чи сьогоднішня атака на столицю РФ є звичайним співпадінням. На це Кличко відповів однією зі своїх популярних фраз.

“Я можу пожартувати у цьому напрямку, одним із таких висловлювань Кличка: “Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить”, – сказав він.