Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що наразі у місті російських військових немає, однак діють диверсійно-розвідувальні групи загарбників.

Про це повідомив Кличко у Facebook.

Він також додав, що станом на шосту ранку 26 лютого у столиці поранено 35 людей, двоє них – діти.

За його словами, наразі військові, правоохоронці та тероборона облаштовуватимуть блокпости, а тому пересування містом буде обмежене.

Зокрема усі об’єкти критичної інфраструктури працюють, громадський транспорт курсує в кількості, достатній для перевезення працівників критичної інфраструктури міста.