Про це повідомив Кличко у Facebook.
Він також додав, що станом на шосту ранку 26 лютого у столиці поранено 35 людей, двоє них – діти.
За його словами, наразі військові, правоохоронці та тероборона облаштовуватимуть блокпости, а тому пересування містом буде обмежене.
Зокрема усі об’єкти критичної інфраструктури працюють, громадський транспорт курсує в кількості, достатній для перевезення працівників критичної інфраструктури міста.
- Відомо, що за минулу добу російські війська не здобули жодної оперативно-тактичної переваги. За словами радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляка, це свідчення того, що Україна перемагає.
- Також Збройні сили України повернули під свій контроль Київську ГЕС. Станція працює у штатному режимі.
- Нагадаємо, що міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.
- Раніше окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.
- Водночас Генеральний штаб Збройних сил України підбив проміжні підсумки початку третього дня повномасштабної війни Росії проти України.