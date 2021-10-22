Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
У разі переходу Києва до червоної зони будуть запроваджені нові обмеження:
- заклади харчування та готелі зможуть прйимати відвідувачів лише за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
- відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту буде можливим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
- відвідування спортзалів та фітнес-центрів буде доволеним cпортсменам національних збірних команд України, їх тренерам, а також іншим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
- проведення всіх масових заходів дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
- дозволятиметься проведення спортивних заходів без глядачів
- доступ до ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду буде можливим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату, а також винятковими виключеннями.
- громадський транспорт продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.
Щодо навчальних закладів:
- заклади освіти припинять приймати відвідувачів з 23 жовтня до 8 листопада
- дитячі садки інші навчальні заклади зможуть продовжити свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу
- канікули для школярів триватимуть з 23 до 31 жовтня.
Зазначається, що згодом буде ухвалено додаткове рішення про дистанційне навчання або продовження канікул.
- Нагадаємо, Міністерство освіти і науки (МОН) України рекомендує запровадити дистанційне навчання вишах з 25 жовтня до 15 листопада.