Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У разі переходу Києва до червоної зони будуть запроваджені нові обмеження:

  • заклади харчування та готелі зможуть прйимати відвідувачів лише за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту буде можливим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • відвідування спортзалів та фітнес-центрів буде доволеним cпортсменам національних збірних команд України, їх тренерам, а також іншим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • проведення всіх масових заходів дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
  • дозволятиметься проведення спортивних заходів без глядачів
  • доступ до ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду буде можливим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату, а також винятковими виключеннями.
  • громадський транспорт продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Щодо навчальних закладів:

  • заклади освіти припинять приймати відвідувачів з 23 жовтня до 8 листопада
  • дитячі садки інші навчальні заклади зможуть продовжити свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу
  • канікули для школярів триватимуть з 23 до 31 жовтня.

Зазначається, що згодом буде ухвалено додаткове рішення про дистанційне навчання або продовження канікул.

  • Нагадаємо, Міністерство освіти і науки (МОН) України рекомендує запровадити дистанційне навчання вишах з 25 жовтня до 15 листопада.