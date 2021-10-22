Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У разі переходу Києва до червоної зони будуть запроваджені нові обмеження:

заклади харчування та готелі зможуть прйимати відвідувачів лише за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту буде можливим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

відвідування спортзалів та фітнес-центрів буде доволеним cпортсменам національних збірних команд України, їх тренерам, а також іншим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

проведення всіх масових заходів дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

дозволятиметься проведення спортивних заходів без глядачів

доступ до ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду буде можливим за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату, а також винятковими виключеннями.