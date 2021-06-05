Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Так, Кличка попросили прокоментувати чутки, що йому на заміну вже підготували “нового голову КМДА”.

“Мені постійно погрожують (звільненням, – ред.), навіть офіційні посадовці кажуть це. Я переконаний у тому, що президент як гарант Конституції повинен дотримуватися і своїм прикладом показувати дотримання законів. Я хочу нагадати, що виконавча і законодавча влада об’єднані в одній особі в Києві. Тому що Київ має особливий статус, де мер міста, обраний киянами (і КСУ у 2003 році це підтвердив), повинен бути призначений головою КМДА. І я переконаний, що крок, який погрожують зробити, буде всупереч Конституції, всупереч закону”, – зазначив Кличко.

Він також стверджує, що нещодавні обшуки у низці комунальних підприємств та департаментів КМДА проводилися “після наради в Офісі президента”.

“Київ великий, але тим не менше люди одне одного знають. І правоохоронці також дають інформацію: нарада була в Офісі президента, де було поставлене завдання… чекайте гостей. Добре. Чекаємо… 385 аудитів ми зробили, надали документи щодо порушень правоохоронним органам. Чекали роками, нічого не відбувалося, а потім раптово побігли. Більше того, побігли і звинувачують нас в тих матеріалах, які ми самі надали… Ми ж – не правоохоронні органи, ми можемо тільки виявити, надати, тих людей звільнити, все інше, правову оцінку можуть дати виключно правоохоронні органи”, – наголосив Кличко.

Мер Києва провів паралель із часами колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

“Повертаємося до тих часів, коли в окремій будівлі збираються всі силовики – і їм дають завдання. Таке ми вже проходили. Коли авторитарний режим – це як в часи Януковича, коли правоохоронцям дають завдання. Це неправильно і недемократично”, – заявив Кличко.

За його словами, довкола обшуків у Києві “йдуть маніпуляції”: зокрема, випадки несплати податків у підрядних і субпідрядних структурах пов’язують безпосередньо з КМДА.

“Я однозначно можу підтвердити, що нас звинувачують у несплаті податків. Дав завдання – перевірили – всі комунальні підприємства податки сплатили. А інформація в ЗМІ пішла як звинувачення комунальних підприємств. Вибачте, будь ласка, якщо питання є до підрядних чи субпідрядних організацій, що вони якимось чином не сплатили податки, кудись вивели кошти, то це питання до них. Моє завдання як мера – замовити продукт, обрати найменшу ціну, найкращу якість, отримати сервіс чи продукт. А всі інші питання – до підрядників. Будь ласка, до правоохоронних органів. Це не має ніякого стосунку до КМДА, до мерії. І тому мене дратує те, що йдуть маніпуляції. Правоохоронці умисне роблять таку загальну картину”, – стверджує Кличко.

На його думку, все це “робиться виключно для того, щоб зіпсувати репутацію, розказати про якісь “погані” речі, про “тотальну корупцію”, що “Клично неспроможний”.

(На відео – з 1:00)