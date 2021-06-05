Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Так, Кличка попросили прокоментувати чутки, що йому на заміну вже підготували “нового голову КМДА”.
“Мені постійно погрожують (звільненням, – ред.), навіть офіційні посадовці кажуть це. Я переконаний у тому, що президент як гарант Конституції повинен дотримуватися і своїм прикладом показувати дотримання законів. Я хочу нагадати, що виконавча і законодавча влада об’єднані в одній особі в Києві. Тому що Київ має особливий статус, де мер міста, обраний киянами (і КСУ у 2003 році це підтвердив), повинен бути призначений головою КМДА. І я переконаний, що крок, який погрожують зробити, буде всупереч Конституції, всупереч закону”, – зазначив Кличко.
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Він також стверджує, що нещодавні обшуки у низці комунальних підприємств та департаментів КМДА проводилися “після наради в Офісі президента”.
“Київ великий, але тим не менше люди одне одного знають. І правоохоронці також дають інформацію: нарада була в Офісі президента, де було поставлене завдання… чекайте гостей. Добре. Чекаємо… 385 аудитів ми зробили, надали документи щодо порушень правоохоронним органам. Чекали роками, нічого не відбувалося, а потім раптово побігли. Більше того, побігли і звинувачують нас в тих матеріалах, які ми самі надали… Ми ж – не правоохоронні органи, ми можемо тільки виявити, надати, тих людей звільнити, все інше, правову оцінку можуть дати виключно правоохоронні органи”, – наголосив Кличко.
Мер Києва провів паралель із часами колишнього президента-втікача Віктора Януковича.
“Повертаємося до тих часів, коли в окремій будівлі збираються всі силовики – і їм дають завдання. Таке ми вже проходили. Коли авторитарний режим – це як в часи Януковича, коли правоохоронцям дають завдання. Це неправильно і недемократично”, – заявив Кличко.
За його словами, довкола обшуків у Києві “йдуть маніпуляції”: зокрема, випадки несплати податків у підрядних і субпідрядних структурах пов’язують безпосередньо з КМДА.
“Я однозначно можу підтвердити, що нас звинувачують у несплаті податків. Дав завдання – перевірили – всі комунальні підприємства податки сплатили. А інформація в ЗМІ пішла як звинувачення комунальних підприємств. Вибачте, будь ласка, якщо питання є до підрядних чи субпідрядних організацій, що вони якимось чином не сплатили податки, кудись вивели кошти, то це питання до них. Моє завдання як мера – замовити продукт, обрати найменшу ціну, найкращу якість, отримати сервіс чи продукт. А всі інші питання – до підрядників. Будь ласка, до правоохоронних органів. Це не має ніякого стосунку до КМДА, до мерії. І тому мене дратує те, що йдуть маніпуляції. Правоохоронці умисне роблять таку загальну картину”, – стверджує Кличко.
На його думку, все це “робиться виключно для того, щоб зіпсувати репутацію, розказати про якісь “погані” речі, про “тотальну корупцію”, що “Клично неспроможний”.
(На відео – з 1:00)
- 13 травня повідомлялося, що впродовж останніх днів правоохоронці провели обшуки у низці комунальних підприємств, департаментів КМДА тощо. За підсумками про підозри у вчиненнях злочинів оголосили 11 особам.
- 18 травня у під’їзд будинку, де живе мер Віталій Кличко, прийшла група озброєних правоохоронців. Мер столиці назвав такі дії правоохоронних органів “безпрецедентним тиском на міську владу”. Водночас у СБУ запевнили, що “ніякого відношення до самого пана Кличко обшуки не мають”.
- 20 травня президент України Володимир Зеленський, коментуючи обшуки в Києві заявив, що “не треба було красти гроші з бюджету”. Глава держави також повідомив, що не вважає Віталія Кличка конкурентом.