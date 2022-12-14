Про це йдеться у спільному відеозверненні очільників міст.

Кличко пояснив, що відсторонення від посади мера міста через суд, за адміністративне порушення – це прецедент, вперше в історії незалежної України.

“Мера, який був з громадою, коли місто було в облозі. Який зараз працює на життєзабезпечення міста та безпеку його мешканців. На відбудову Чернігова. Його обрала громада відстоювати інтереси людей. І тільки громада може вирішувати, кому вона довіряє”, – наголосив мер столиці.

В нинішній ситуації, коли розв’язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно, без жодних політичних протиборств. Тож Кличко закликав владу України до єдності у боротьбі з агресором РФ.

Він акцентував, що Україна вже довела, що вона – європейська держава, тому не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала.

Своєю чергою, мер Чернігова додав, що вже готує апеляцію на рішення суду. Окрім цього, він закликав колег не стояти осторонь, пояснюючи, що завтра така ж участь може спіткати й інших очільників міст та селищ України.

Зауважимо, що суд відсторонив Атрошенка від виконання обов’язків мера міста Чернігів через” конфлікт інтересів та корупцію”. Проте, петиція на сайті президента України з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів. Її вже розглянув президент та відповів, що під час воєнного стану головний у місті не мер, а голова військової адміністрації, якого призначає на посаду та звільняє з посади президент за пропозицією Генштабу ЗСУ.

Раніше голова Чернігова Владислав Атрошенко зазначав, що його намагаються усунути з посади мера міста. У зв’язку з цим він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням вплинути на ситуацію.