У суботу, 4 вересня, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у партійному заході молодіжного крила Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - владної партії Німеччини. Захід відбувся у місті Ганновер за кілька тижнів до парламентських виборів у країні.

Про це повідомила пресслужба Кличка та видання Deutsche Welle.

Зазначається, що вперше український політик виступив на виборчому заході керівної партії на виборах до Бундестагу. У цей день ХДС також приймала очільника партії й кандидата в канцлери Арміна Лашета.

Нещодавно партія Лашета втратила багаторічне лідерство і ризикує програти на виборах. За даними останніх опитувань, консерватори відстають від соціал-демократів на 2-5%.

Іноземні політики вкрай рідко беруть участь у партійних заходах в Німеччини. Однак Кличко має гарні зв’язки з ХДС, адже він довго жив в Гамбурзі й був частим гостем з’їздів партії канцлерки Ангели Меркель.

За даними DW, цього разу Кличка запросили насамперед як відомого боксера з метою допомогти кандидату в канцлери отримати підтримку серед молоді.

Під час заходу Кличко і Лашет по черзі виступили перед кількома десятками молодих партійців ХДС. Однак обидва публічно майже не спілкувалися.

Кличко проголосив коротку промову німецькою. Після цього мер Києва відповів на кілька питань модераторки.

Під час виступу Кличко дотримувався нейтралітету – жодного разу не закликав голосувати за ХДС і не став прямо агітувати за Лашета. Єдине, що Клично згадав, як у Німеччині тренер радив йому зібрати команду “найкращих”. Очевидно, це було відсилання до передвиборчої кампанії Лашета, який за день до цього представив свою “команду майбутнього”.

Кличко багато говорив про Україну та її бажання стати членом Європейського Союзу.

Міський голова Києва ухильно відповідав на питання про парламентські вибори в Німеччині. Питання про ймовірність приходу до влади “Лівих” він назвав філософським. Також він дав пораду ХДС на виборах, згадавши приказку “Найкращий захист – це напад”.

(На відео – 3 27:56)

Сам Лашет під час свого виступу лише коротко згадав Кличка, заявивши, що не ризикнув би боксувати проти “дорогого Віталія”. Про Україну кандидат у канцлери не згадав.

Водночас у пресслужбі Кличка наголосили, що він мав розмову з Лашетом. Під час перемовин мер підкреслив, що Україна розраховує на підтримку Німеччини, зокрема, у питанні збереження і навіть посилення санкцій проти Москви, “якщо Росія буде використовувати “Північний потік-2” як інструмент геополітичної боротьби та засіб тиску на Україну”.