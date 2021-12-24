Про це заявив лідер політичної партії “УДАР” Віталій Кличко.

Коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України”, — зазначив Кличко.

Мер столиці наголосив, що державі відомий “справжній ворог”, і він загрожує подальшою агресією. Згідно з заявою Віталія Кличка, країна — давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.

Сьогодні, як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє”, — наголосив мер Києва.