Мер Києва та лідер політичної партії "УДАР" Віталій Кличко заявив, що дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого Президента України та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, шкодять державі.

Про це заявив лідер політичної партії “УДАР” Віталій Кличко.

Коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України”, — зазначив Кличко.

Мер столиці наголосив, що державі відомий “справжній ворог”, і він загрожує подальшою агресією. Згідно з заявою Віталія Кличка, країна — давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.

Сьогодні, як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє”, — наголосив мер Києва.