Про це заявив лідер політичної партії “УДАР” Віталій Кличко.
Коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України”, — зазначив Кличко.
Мер столиці наголосив, що державі відомий “справжній ворог”, і він загрожує подальшою агресією. Згідно з заявою Віталія Кличка, країна — давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.
Сьогодні, як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє”, — наголосив мер Києва.
- Також колишній Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прокоментував спробу арешту Порошенка та зазначив, що такі дії матимуть для Зеленського “непоправні наслідки”.
- В Офісі генпрокурора (ОГП) погодили клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України та лідеру “Європейської солідарності” Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення мільярдної застави.
- Виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт п’ятого президента України та лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка.