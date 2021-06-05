Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що до кінця 2021 року в столиці відкриють щонайменше одну нову станцію метро. Йдеться про будівництво метрополітену на масив Виноградар.

Про це Кличко поінформував в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“З 1300 метрів під землею вже понад 900 метрів прокладено. Залишилося ще декілька речей. Там трішки є порушення по термінах. Але компанія “Київметробуд” гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію… Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита”, – зазначив він.

Загалом зараз будують дві станції на лінії в бік Виноградаря, що буде продовженням “зеленої” лінії метрополітену за станцією “Сирець”. Йдеться про нові станції “Мостицька” і “Проспект Правди”.

Щодо метро на Троєщину (на лівому березі Дніпра), то, за словами Кличка, цю гілку неможливо побудувати без Подільсько-Воскресенського мосту, який іще не добудований.

“Подільсько-Воскресенський міст – корективи вніс коронавірус, іноземні фахівці не змогли через коронавірусні обмеження вчасно приїхати. Зараз ми вже основну арку зробили. Через тиждень відкриваємо з’їзд на Вали. І до кінця року ми зараз будуємо перехід через залізничну колію на з’єднання з вулицею Алішера Навої… Без мосту метро побудувати неможливо. Міст з’єднує, тому що це не тільки міст. У “тілі” мосту ще є лінія метро. Зараз йдуть проєктні роботи, я не буду розказувати казок, але питання будівництва метро – це, я думаю, 4-5 років. Це – непростий напрямок”, – наголосив Кличко.

(На відео – з 26:55)