Міський голова Києва Віталій Кличко зустрів Новий 2023 рік у Бахмуті (Донецька область) в компанії військових.

Про це мер столиці повідомив у Telegram.

Віталій Кличко розповів, що до Бахмута, однієї з найзапекліших точок російсько-української війни, його запросили на Новий рік військові. Кличко привіз їм також необхідне спорядження:

“Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та у свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти у свята близьких, від яких вони далеко. Але — незламні і рішучі. Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням”.

Міський голова Києва також подарував до свята військовим “невеличку культурну програму” – привіз музикантів, які грали на струнних інструментах, зокрема на бандурах.

Кличко передав вітання з Бахмута, привітав усіх з Новим 2023 роком і наголосив, що цей рік буде переможним.