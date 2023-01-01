Про це мер столиці повідомив у Telegram.
Віталій Кличко розповів, що до Бахмута, однієї з найзапекліших точок російсько-української війни, його запросили на Новий рік військові. Кличко привіз їм також необхідне спорядження:
“Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та у свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти у свята близьких, від яких вони далеко. Але — незламні і рішучі. Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням”.
Міський голова Києва також подарував до свята військовим “невеличку культурну програму” – привіз музикантів, які грали на струнних інструментах, зокрема на бандурах.
Кличко передав вітання з Бахмута, привітав усіх з Новим 2023 роком і наголосив, що цей рік буде переможним.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні до українців нагадав, який шлях ми пройшли протягом 311 днів повномасштабної російсько-української війни, наголосивши, що Україна обов’язково переможе ворога.
- З 2014-го волонтер Сергій Добродомов на псевдо “Дєд Волинь” їздить у зону бойових дій з допомогою для оборонців. Нещодавно він повернувся з Бахмута та поділився з журналістами думками та спогадами про місто, яке зараз є однією з найзапекліших точок російсько-української війни.