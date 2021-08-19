Про це йдеться у заяві КМДА.
Зокрема, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що проведення будь-яких заходів до підготовки святкування 30-річчя Незалежності України з порушенням правил або на території, що не передбачена для святкування, – не допустиме.
“Надавати дозволи на встановлення будь-яких конструкцій у непередбачених для цього місцях в Києві – неможливо. Водночас певні структури намагаються, всупереч нормам та здоровому глузду, проводити заходи “на свій розсуд”, чим викликають зрозуміле обурення у киян. Я закликаю припинити спекуляції на темі святкування Дня Незалежності та для уникнення подальших конфліктів з містянами та міськими службами оперативно звертатися до столичних структур щодо координації планів і дій”, – заявив Валентин Мондриївський.
У КМДА наголосили, що за останні два тижні конфлікт зі сценою – це вже третя подія, яка набула розголосу. Щоразу з’ясовувалося, що з міськими службами організатори дії не узгоджували.
Нагадаємо, що вчора у Маріїнському парку на місці поховання учасників революції 1917-1921 років встановили сцену до Дня Незалежності.
На меморіальній табличці пам’ятного знака зазначається, що його встановили “героям Великої Жовтневої Соціалістичної революції – робітникам і солдатам, які загинули смертю хоробрих в боях за владу Рад у місті Києві 11-13 листопада 1917 року”.
- 17 серпня зранку на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили декорації, що відбивали радянську епоху. Серед декорацій — вуличні автомати для газованої води, дитяча машинка, холодильник для морозива, яке продавали на вулицях. Встановили також імітації квартир із “совковим” ремонтом і меблями. Ці декорації затулили портрети героїв Небесної Сотні, яких вбили під час Революції Гідності у 2013-14 роках. В соцмережах ділилися обуренням із самого ранку.
- У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.
- Раніше повідомляли, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.