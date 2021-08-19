Київська міська державна адміністрація не надавала жодних дозволів на встановлення сцени над пам’ятним знаком на площі Конституції.

Про це йдеться у заяві КМДА.

Зокрема, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що проведення будь-яких заходів до підготовки святкування 30-річчя Незалежності України з порушенням правил або на території, що не передбачена для святкування, – не допустиме.

“Надавати дозволи на встановлення будь-яких конструкцій у непередбачених для цього місцях в Києві – неможливо. Водночас певні структури намагаються, всупереч нормам та здоровому глузду, проводити заходи “на свій розсуд”, чим викликають зрозуміле обурення у киян. Я закликаю припинити спекуляції на темі святкування Дня Незалежності та для уникнення подальших конфліктів з містянами та міськими службами оперативно звертатися до столичних структур щодо координації планів і дій”, – заявив Валентин Мондриївський.

У КМДА наголосили, що за останні два тижні конфлікт зі сценою – це вже третя подія, яка набула розголосу. Щоразу з’ясовувалося, що з міськими службами організатори дії не узгоджували.

Нагадаємо, що вчора у Маріїнському парку на місці поховання учасників революції 1917-1921 років встановили сцену до Дня Незалежності.

На меморіальній табличці пам’ятного знака зазначається, що його встановили “героям Великої Жовтневої Соціалістичної революції – робітникам і солдатам, які загинули смертю хоробрих в боях за владу Рад у місті Києві 11-13 листопада 1917 року”.