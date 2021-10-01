Київська міська державна адміністрація вирішила приставити муніципальну охорону до інспекторів з паркування після того, як одного з них жорстоко побили на Печерську.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

“Це не перший напад на представників мерії Києва. Інспекторів із паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні – якось особливо жорстко. Але ми, незважаючи ні на що, продовжимо наводити порядок у паркувальному просторі міста. Правоохоронців закликаємо якомога швидше розслідувати напад“, – зазначив він.

За його словами, автомобіль Skoda Oсtavia АС6241СІ протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе. Інспектор ніс службу неподалік і почав виконувати свою роботу, але несподівано отримав удари по обличчю. На місце прибула швидка і поліція. Лікарі діагностували перелом носа.

“Відтепер у найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч із інспекторами буде Муніципальна охорона. В Києві має панувати закон і порядок“, – наголосив Усов.