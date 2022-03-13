Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА та на сайті “Європейської Солідарності”.
Депутати Київради у столиці, працюють на забезпечення оборони міста та захисту мешканців. Сьогодні, зокрема, відбулося засідання Київради, в якому взяли участь 68 депутатів від усіх фракцій. На засіданні збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення. Резервний фонд, який Київрада передбачала в бюджеті в мирний час, складав 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, його збільшили до 1,3 мільярда.
За словами депутатки міськради від партії “Європейська Солідарність” Марини Порошенко, під час засідання депутати узгодили важливі позиції забезпечення життєдіяльності міста, а також внесли зміни до бюджету Києва на 2022 рік. Це стосується як харчового забезпечення, так і засобів захисту і медичного забезпечення територіальної оборони. Також передбачили компенсацію для транспортних підприємств, які працюють в режимі укриття, як КП “Київський метрополітен”, та тим підприємствам, які допомагають Київській області з евакуацією мирних мешканців з Ворзеля, Бучі, Ірпеня та Гостомеля.
“Крім того, внесли зміни до програми використання депутатських коштів – тепер їх можна спрямовувати на програми та заходи у сферах цивільного захисту населення, національного спротиву та оборони”, – наголосила Марина Порошенко.
Також Марина Порошенко звернулася до Київського міського голови Віталія Кличка і закликала його забезпечити бійців територіальної оборони Києва індивідуальними аптечками.
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