Київська міська державна адміністрація об’єднана і ефективно працює для забезпечення оборони міста від російської агресії, більшість депутатів Київради в місті.

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА та на сайті “Європейської Солідарності”.

Депутати Київради у столиці, працюють на забезпечення оборони міста та захисту мешканців. Сьогодні, зокрема, відбулося засідання Київради, в якому взяли участь 68 депутатів від усіх фракцій. На засіданні збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення. Резервний фонд, який Київрада передбачала в бюджеті в мирний час, складав 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, його збільшили до 1,3 мільярда.

За словами депутатки міськради від партії “Європейська Солідарність” Марини Порошенко, під час засідання депутати узгодили важливі позиції забезпечення життєдіяльності міста, а також внесли зміни до бюджету Києва на 2022 рік. Це стосується як харчового забезпечення, так і засобів захисту і медичного забезпечення територіальної оборони. Також передбачили компенсацію для транспортних підприємств, які працюють в режимі укриття, як КП “Київський метрополітен”, та тим підприємствам, які допомагають Київській області з евакуацією мирних мешканців з Ворзеля, Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

“Крім того, внесли зміни до програми використання депутатських коштів – тепер їх можна спрямовувати на програми та заходи у сферах цивільного захисту населення, національного спротиву та оборони”, – наголосила Марина Порошенко.

Також Марина Порошенко звернулася до Київського міського голови Віталія Кличка і закликала його забезпечити бійців територіальної оборони Києва індивідуальними аптечками.