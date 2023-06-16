Джерело: Prozorro.
Процедуру закупівлі скасували одразу після того, як рішення Київради про перерозподіл цих коштів набуло чинності.
Рішення купити автомобілі бізнес-класу під час повномасштабної війни викликало великий суспільний резонанс, і тому 7 червня міський голова Києва Віталій Кличко доручив відповідним структурним підрозділам скасувати закупівлю 17 одиниць легкових автомобілів. Кличко також доручив повернути кошти, які Київрада виділила КП “АТП КМДА” для закупівлі цих авто.
Мер Києва наголосив, що розпорядники бюджетних коштів мають підходити до планування закупівель з урахуванням нагальних питань сьогодення, та не допускати необґрунтованих витрат.
Парк автомобілів КП “Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” налічує 109 одиниць (у тому числі два автобуси та три одиниці спеціальної техніки).
- У Дніпровському районі Києва для одного з укриттів ще у листопаді 2022 року придбали два комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях вартість яких становить 1 450 000 гривень.
- У 2023 році Дніпровська районна адміністрація Києва закупила для закладів освіти комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на загальну суму в розмірі 1 583 496 гривень.