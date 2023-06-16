Сьогодні, 16 червня, автотранспортне підприємство Київської міської державної адміністрації скасувало тендер на закупівлю 17 легкових автомобілів Toyota Camry за понад 20 мільйонів гривень.

Джерело: Prozorro.

Процедуру закупівлі скасували одразу після того, як рішення Київради про перерозподіл цих коштів набуло чинності.

Рішення купити автомобілі бізнес-класу під час повномасштабної війни викликало великий суспільний резонанс, і тому 7 червня міський голова Києва Віталій Кличко доручив відповідним структурним підрозділам скасувати закупівлю 17 одиниць легкових автомобілів. Кличко також доручив повернути кошти, які Київрада виділила КП “АТП КМДА” для закупівлі цих авто.

Мер Києва наголосив, що розпорядники бюджетних коштів мають підходити до планування закупівель з урахуванням нагальних питань сьогодення, та не допускати необґрунтованих витрат.

Парк автомобілів КП “Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” налічує 109 одиниць (у тому числі два автобуси та три одиниці спеціальної техніки).