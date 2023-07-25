Додавши свої кредитні та дебетові картки до Apple Pay, споживачі можуть прикласти свій iPhone або Apple Watch до зчитувача, щоб оплатити проїзд у громадському транспорті без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну.

КИЇВ, 25 липня 2023 року — Сьогодні КМДА впровадила функцію безпечної, захищеної та приватної оплати проїзду у муніципальних автобусах Києва. Відтепер користувачі зможуть здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до розташованого в автобусі зчитувача. Власники сумісних iPhone або Apple Watch[1] також зможуть увімкнути Експрес-режим, який дозволить пасажирам київського громадського транспорту оплачувати проїзд в один доторк без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну.

«Функція ”Експрес-режим” забезпечить захищеність, зручність та безпеку оплати проїзду для пасажирів громадського транспорту. Оплата пристроєм Apple в один доторк зробить поїздку до пункту призначення легшою і швидшою. Працюємо далі, щоб зробити Київ комфортнішим та зручнішим для мешканців», — зазначив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Щоб підключити цю функцію, користувачам потрібно додати кредитну або дебетову картку, що відповідає вимогам, до Apple Wallet. Потім вони можуть увімкнути Експрес-режим, виконавши такі дії:

Відкрийте програму «Гаманець» на iPhone і виберіть картку.

Натисніть кнопку «Більше» (…), а потім — «Дані картки».

Натисніть «Параметри експрес-проїзду».

Виберіть бажану кредитну або дебетову картку.

Щоб забезпечити ще більшу зручність користування функцією, після ввімкнення Експрес-режиму клієнти зможуть використовувати свій iPhone для оплати проїзду в громадському транспорті до п’яти годин, навіть якщо пристрій розряджений, завдяки резервному живленню.

«Пишаюсь, що навіть у нинішні непрості часи ми не спиняємося й допомагаємо країні та її столиці рухатися до цифровізації, розбудовуючи зручне міське середовище, де всі оплати здійснюються безшовно, безпечно та без зайвих клопотів», — прокоментувала Віра Платонова, старша віцепрезидентка Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи.

Користування функцією оплати проїзду в громадському транспорті з Apple Pay надає клієнтам усі переваги конфіденційності та безпеки, вбудовані в iPhone і Apple Watch. Дані кредитної чи дебетової картки, доданої до Apple Wallet, ніколи не передаються компанії Apple і не зберігаються на її серверах.

Якщо iPhone або Apple Watch загубиться, власник пристрою може негайно скористатися застосунком Find My, щоб заблокувати пристрій і відстежити його місцерозташування.

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Про Visa Urban Mobility

Протягом багатьох років Visa ефективно підтримує приватні компанії, підприємства громадського транспорту і технологічних партнерів з реалізації, щоб забезпечити можливість прийому електронних платежів в сегменті міського транспорту, підвищуючи якість обслуговування мільйонів пасажирів по всьому світу. Visa працює у великих і невеликих містах у всьому світі над впровадженням безконтактних платежів у транспорті з використанням дебетових, кредитних і передплачених рішень. Крім цього, в партнерстві з іншими компаніями ми працюємо над запуском рішень на основі мобільних технологій для зарядки та паркування електромобілів, продовжуємо розробляти нові рішення для платних доріг і послуг зі спільного використання транспортних засобів.

Щоб пасажири абсолютно по-іншому сприймали поїздку від перших метрів до останніх, Visa сформувала глобальну команду міської мобільності (Visa Global Urban Mobility), до складу якої увійшли як перспективно мислячі організатори, що формують стратегію на світовому рівні, так і фахівці, орієнтовані на впровадження на регіональному рівні. Наша команда сприяє реалізації безконтактних рішень у всьому світі, виступаючи як консультант, поширюючи найкращі практики, надаючи практичну допомогу і, таким чином, сприяючи якнайшвидшому та максимально ефективному запуску проєктів. Команда бере участь у більш ніж 650 проєктах міської мобільності та допомогла запустити понад 280 проєктів безготівкової оплати в транспорті у всьому світі. Надаючи рекомендації, передовий досвід і практичну допомогу, Visa допомагає запускати проєкти швидше і з максимальною віддачею.

Інформація про Visa

Visa (NYSE: V) – світовий лідер індустрії електронних платежів, що сприяє транзакціям між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у більш ніж 200 країнах та територіях щороку. Наша місія – об’єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, щоби сприяти процвітанню споживачів, бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей у всьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтесь більше на сайті Visa.com.ua.