Внаслідок ворожої атаки вранці 14 грудня в Києві сили протиповітряної оборони вже збили 11 дронів-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба КМВА у Telegram.

“Сили ППО столиці працюють. Збито ще один “Шахід”. Станом на 08:00 загальна кількість збитих дронів 11″, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти випустили БПЛА на Київську область та Київ. Десять із них вже знищені українською ППО.

ДОВІДКА: 14 грудня близько 6 години ранку у Вінницькій, Житомирській, Київській областях та у місті Київ почалась повітряна тривога. Вже о 6:24 голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про вибухи в регіоні. Він наголосив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях. О 6:41 про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко.