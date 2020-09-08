15 вересня в рамках KYIV MEDIA WEEK Special відбудеться панельна дискусія "Новини, фейки, маніпуляції, а також місце позитивної інформації в інформаційних програмах", яка виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

KYIV MEDIA WEEK Special

Міжнародний онлайн форум

15 вересня | 15:20 – 16:10

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участь – безкоштовна

Реєстрація: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

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Якщо медіа – це відображення суспільства, то кого ми бачимо у цьому дзеркалі, і чи хочемо з такими людьми співпрацювати? Якщо пост-правда підриває певні базові елементи довіри в суспільстві, то як це впливає на взаємодію між людьми? Простір новин та інформації, який ширшає через соціальні медіа, є також полем для фейків, залякування та маніпуляцій. Втім, позитивні новини теж присутні, і йдеться не лише про “народження пандочки”, тож яким є їхнє місце в ефірі? Які ідеї в українському суспільстві стають об’єднавчими, які позитивні новини про суспільні та політичні зміни “дають рейтинг”, і чи впливають вони на наш спосіб життя?

Відповіді на ці та інші гострі питання актуального інформаційного простору шукатимуть учасники дискусії Оксана Дихніч (ICTV, Україна), Пітер Померанцев (LSE, Велика Британія), Ева Цукер (NRC, Нідерланди) та модератор Павло Новіков (Радіо НВ, Україна). Спікери зосередяться на способах подання інформації у новинах та інформаційних програмах та у цьому контексті проаналізують програмну політику телеканалів та інших ЗМІ.

Оксана Дихніч – керівниця виробничої служби StarLightMedia “Новини”, продюсерка проєктів “Антизомбі” та “Громадянська оборона” на телеканалі ICTV. На телебаченні працює більше 20 років. У 2016 році отримала відзнаку від Ради національної безпеки та оборони України за протидію інформаційній агресії РФ.

Пітер Померанцев (Peter Pomerantsev) – британський журналіст, телевізійний продюсер та письменник, автор книги “Це не Пропаганда. Подорож на війну проти реальності”, керівник ініціативи “Арена”, що заснована у Університеті Джона Гопкінса та Лондонській Школі Економіки.

Ева Цукер (Eva Zucker) – журналістка голландської газети NRC, експертка у сфері прав людини та міжнародної політики Росії та країн СНД. Протягом п’яти років Ева Цукер відповідала за регіон у міжнародному відділі в Амстердамі, а згодом стане регіональною кореспонденткою та висвітлюватиме новини, базуючись у Москві.

Павло Новіков – український журналіст, працює в медіа понад 20 років, зокрема на Новому каналі, BBC та Радіо Свобода, нині – ведучий ранкового шоу на Радіо НВ. Співзасновник та голова Правління моніторингової організації Charity Tuner. Консультант з впровадження соціальних проєктів для низки міжнародних організацій.

Напередодні KMW Special, 14 вересня, відбудеться KYIV MEDIA WEEK Global Marathon за підтримки Українського культурного фонду . Форум представить ексклюзивну аналітику найбільших медіаринків від Азії до Південної Америки від провідних міжнародних агентств та медіаплатформ: The WIT , K7 Media , C21 Media , Ampere Analysis , Prensario International , Glance ; найсвіжіші дослідження українського аудіовізуального сектору від Media Business Reports ; прямі включення авторитетних експертів з різних куточків світу, inspiration talks від зірок індустрії. Участь в обидвох заходах – безкоштовна. Більше дізнайтесь на сайті https://kyivmediaweek2020.com/

Усі зареєстровані глядачі KMW у жовтні отримають White Paper – постогляд документ, у якому буде зібрано найцікавішу інформацію, висновки презентацій та дискусій регіональних секцій KMW, а також результати всіх досліджень, що проводяться міжнародними та локальними агенціями спеціально для KMW.

KYIV MEDIA WEEK організовує компанія MRM .

Media Business Reports (MBR) є головним інформаційно-аналітичним партнером KYIV MEDIA WEEK та платформою онлайн-трансляції форуму.

Генеральний партнер KMW – Канал “Україна” .

Міжнародний форум KYIV MEDIA WEEK (далі – KMW) – найбільший медіафорум Центральної та Східної Європи, головна медійна подія в Україні, що об’єднує міжнародний ринок контенту та ряд ексклюзивних B2B заходів. KMW проводиться щорічно в Києві з 2011 року і є платформою для продуктивного спілкування ключових гравців медіабізнесу країн нашого регіону зколегами та партнерами з усього світу: щороку KMW збирає учасників з більш ніж 35 країн світу. У 2020-му році форум відбудеться в онлайн форматі у зв’язку із карантинними обмеженнями.

Сайт: kyivmediaweek2020.com

Facebook: https://www.facebook.com/kyivmediaweek/

Media Resources Management – перша в Україні консалтингова компанія, яка з 2005 року надає комплексні послуги у сфері аудіовізуальної індустрії та медіа, дотримуючись найвищих світових стандартів. Сфери компетенції MRM: управління медіапроєктами, комплексний консалтинг в медіагалузі, маркетингові дослідження, медійна бізнес-аналітика, фандрайзинг, GR, інформаційно-аналітична періодика, організація міжнародних заходів, комплексний супровід для виходу на міжнародний ринок, галузеві ЗМІ, публікація спеціалізованої професійної літератури, освітні проєкти, B2B івент-менеджмент, розвиток теле- і кіноіндустрії в Україні та країнах СНД, а також представництво інтересів локального медіаринку на міжнародному рівні.

Cайт: mrm.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mediaresourcesmanagement/

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) виконує провідну роль у здійсненні заходів з міжнародного розвитку та допомоги у надзвичайних ситуаціях на основі партнерських стосунків і надання ресурсів, які рятують людські життя, знижують рівень бідності та зміцнюють механізми демократичного врядування, допомагаючи долати гуманітарні кризи та ставати на шлях самостійного розвитку.

Сайт: https://www.usaid.gov/ukraine

Facebook: https://www.facebook.com/USAIDUkraine/

Телеканал “Україна” – Генеральний партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon “Україна” – провідний національний телеканал країни. За підсумками 2019 року посідає 1 місце в рейтингу загальнонаціональних каналів за основними аудиторіями. За аудиторією 18-54 (50 тис.+) середня частка (shr, %) каналу “Україна” у 2019 році становила 11%, рейтинг (rat, %) – 1,37%. В ефірі телеканалу представлені різні жанри телевізійного контенту: інформаційні програми, соціальні ток-шоу, серіали, розважальні проєкти, футбольні трансляції. Канал успішно розвиває міжнародну дистрибуцію контенту: його програми і серіали сьогодні доступні на понад 100 територіях.

Cайт: https://kanalukraina.tv/

Facebook: https://www.facebook.com/kanalukraina/

Канал “Еспресо” – головний інформаційний партнер KYIV MEDIA WEEK 2020 – український інформаційний медійний бренд, який включає в себе телеканал, портал та інноваційний мобільний додаток. “Еспресо” розповідає новини, які стосуються України та українців, допомагає розібратися в подіях із точки зору інтересів цілісної країни. Аудиторія “Еспресо” складає від 12 до 14 млн. Еспресо – український погляд на світ!

Сайт: https://espreso.tv/

Facebook: https://www.facebook.com/espreso.tv/

Інформаційні партнери КYIV MEDIA WEEK 2020: