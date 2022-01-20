У Північній Кореї незадоволені останніми заявами Вашингтона щодо нових санкцій, які пролунали після того, як в КНДР провели нову серію ракетних випробувань.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

19 січня північнокорейський лідер Ким Чен Ин зібрав засідання політбюро Робочої партії, щоб обговорити “важливі політичні питання”. Серед них — контрзаходи проти “ворожих дій США”.

Під час зібрання політбюро прийняло рішення переглянути заходи щодо зміцнення довіри та “негайно розглянути питання про відновлення всіх тимчасово призупинених заходів”. У цьому контексті політбюро Робочої партії вирішило, що необхідно “негайно посилити потужні фізичні засоби”:

Ворожість та погрози Білого дому досягли небезпечної межі. Нам потрібно ретельніше готуватись до тривалої конфронтації з США”, – йдеться у доповіді.

У ній також згадуються спільні навчання США та Південної Кореї, розгортання стратегічного озброєння США в регіоні, а також запровадження санкцій.

Таке рішення, скоріш за все, буде новим кроком Кім Чен Ина після того, як у 2019 році він відмовився від мораторію на випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет великої дальності.