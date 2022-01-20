Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
19 січня північнокорейський лідер Ким Чен Ин зібрав засідання політбюро Робочої партії, щоб обговорити “важливі політичні питання”. Серед них — контрзаходи проти “ворожих дій США”.
Під час зібрання політбюро прийняло рішення переглянути заходи щодо зміцнення довіри та “негайно розглянути питання про відновлення всіх тимчасово призупинених заходів”. У цьому контексті політбюро Робочої партії вирішило, що необхідно “негайно посилити потужні фізичні засоби”:
Ворожість та погрози Білого дому досягли небезпечної межі. Нам потрібно ретельніше готуватись до тривалої конфронтації з США”, – йдеться у доповіді.
У ній також згадуються спільні навчання США та Південної Кореї, розгортання стратегічного озброєння США в регіоні, а також запровадження санкцій.
Таке рішення, скоріш за все, буде новим кроком Кім Чен Ина після того, як у 2019 році він відмовився від мораторію на випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет великої дальності.
- Нагадаємо, що КНДР запустила в море дві балістичні ракети з метою продемонструвати свою військову могутність на тлі призупиненої дипломатії зі США.