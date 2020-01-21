КНДР відмовилася дотримуватися мораторію на ядерні випробування

Про це заявив радник представництва Північної Кореї при ООН Чу Йон Чхоль на Конференції з роззброєння в Женеві у вівторок, повідомляє агентство Yonhap.
“Ми не знайшли причини для подальшого одностороннього виконання зобов’язання, яке інша сторона відмовляється дотримуватися”, – сказав Чхоль.
Він також звинуватив США в накладенні “жорстоких і негуманних санкцій”.
Як повідомляє Reuters, Чхоль заявив, що в разі, якщо в США не змінять своєї політики, то денуклеаризація Корейського півострова ніколи не станеться.
“Якщо Сполучені Штати спробують забезпечити дотримання односторонніх вимог і наполягатимуть на введенні санкцій, Північна Корея буде змушена шукати новий шлях”, – сказав представник КНДР.
- Раніше лідер Північнокорейської народної республіки Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні довірчі відносини з американським президентом Дональдом Трампом.
- На початку жовтня Північна Корея провела черговий запуск своїх ракет у бік Японського моря після того, як було заявлено про переговори з США про денуклеаризацію.
- Попередні переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина пройшли в кінці лютого 2019 року в столиці В’єтнаму Ханої і завершилися без підписання будь-якої угоди.