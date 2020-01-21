КНДР відмовилася дотримуватися мораторію на ядерні випробування

Північна Корея не дотримуватиметься мораторію на ядерні та ракетні випробування, про який було досягнуто домовленість під час самітів лідерів США і КНДР.

Про це заявив радник представництва Північної Кореї при ООН Чу Йон Чхоль на Конференції з роззброєння в Женеві у вівторок, повідомляє агентство Yonhap.

“Ми не знайшли причини для подальшого одностороннього виконання зобов’язання, яке інша сторона відмовляється дотримуватися”, – сказав Чхоль.

Він також звинуватив США в накладенні “жорстоких і негуманних санкцій”.

Як повідомляє Reuters, Чхоль заявив, що в разі, якщо в США не змінять своєї політики, то денуклеаризація Корейського півострова ніколи не станеться.

“Якщо Сполучені Штати спробують забезпечити дотримання односторонніх вимог і наполягатимуть на введенні санкцій, Північна Корея буде змушена шукати новий шлях”, – сказав представник КНДР.