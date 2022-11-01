російсько-українська війна

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КНДР погрожує застосувати ядерну зброю у відповідь на військові навчання США та Південної Кореї

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що "не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації", у той час, як Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Середа, 2 листопада 2022, 00:20
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Про це пише Reuters.

Сполучені Штати та Південна Корея розпочали одні зі своїх найбільших об’єднаних військових навчань, у яких братимуть участь сотні військових літаків обох сторін, які 24 години на добу протягом більшої частини тижня влаштовуватимуть імітаційні атаки.

Операція під назвою Vigilant Storm триватиме до п’ятниці, у ній братимуть участь близько 240 військових літаків, які здійснять близько 1600 вильотів, повідомили ВПС США.

У заяві, опублікованій офіційним інформаційним агентством Північної Кореї, засуджуючи навчання, секретар Центрального комітету правлячої Робітничої партії Північної Кореї Пак Чон Чон, застеріг Сполучені Штати та Південну Корею від будь-яких спроб нападу.

“Якщо США і Південна Корея спробують використати збройні сили проти КНДР без будь-яких побоювань, спеціальні засоби збройних сил КНДР виконають свою стратегічну місію без зволікань, і США і Південній Кореї доведеться зіштовхнутися з жахливою справою і заплатити найжахливішу ціну в історії”, – йдеться в заяві.

Він вимагав від Вашингтона та Сеула “припинити свої шалені військові ігри та провокаційні висловлювання”.

“У нинішній ситуації було б великою помилкою приймати це лише як попередження про загрозу, – зазначається у заяві. – Таку військову необдуманість і провокації більше не можна терпіти”.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї 31 жовтня зажадало припинити навчання, заявивши, що Пхеньян може вжити “серйозніших заходів”.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою. Північна Корея та Південна Корея технічно залишаються у стані війни після того, як угода про перемир’я припинила бойові дії в Корейській війні 1950-1953 років.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть посилити напруженість.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

Довідка. У 1956 КНДР і СРСР підписали договір про підготовку фахівців-ядерників. У 1959 році КНДР уклала договори про співробітництво в області мирного використання ядерної енергії з СРСР і КНР і початок будівництва дослідницького центру в Йонбене.
Роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-их роках. У 1974 році КНДР вступила в МАГАТЕ. У тому ж році Пхеньян звернувся за допомогою в створенні ядерної зброї до КНР; північно-корейські фахівці були допущені на китайські полігони.

12 грудня 1985 КНДР підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

У 1986 СРСР поставив у Корею газо-графітний дослідницький реактор потужністю 5 Мвт. З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований весь наявний у розпорядженні КНДР плутоній.

З червня 1992 на атомних об’єктах країни почалися інспекції МАГАТЕ. Однак на ряд об’єктів інспектори допущені не були, що привело до скандалу й оголошення КНДР про вихід із ДНЯЗ.

У червні 1993 КНДР в обмін на обіцянку США не втручатися в її справи призупинила вихід з договору, але через рік, 13 червня 1994, вийшла з МАГАТЕ.

Вранці 6 січня 2016 року Південна Корея зафіксувала землетрус у районі північнокорейського ядерного полігону. Геологічна служба США визначила силу сейсмічних коливань, яка дорівнює магнітуді 5,1. Трохи згодом Північна Корея заявила про успішне випробування водневої бомби малої потужності.

3 вересня 2017 року сейсмологами різних країн було зафіксовано підземні поштовхи в тому ж районі, в якому проводилося останнє, п’яте ядерне випробування. Невдовзі влада КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби.

Теги: військові навчання, КНДР, Південна Корея, Протистояння, США, ядерні погрози

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