КНДР погрожує застосувати ядерну зброю у відповідь на військові навчання США та Південної Кореї

Про це пише Reuters.
Сполучені Штати та Південна Корея розпочали одні зі своїх найбільших об’єднаних військових навчань, у яких братимуть участь сотні військових літаків обох сторін, які 24 години на добу протягом більшої частини тижня влаштовуватимуть імітаційні атаки.
Операція під назвою Vigilant Storm триватиме до п’ятниці, у ній братимуть участь близько 240 військових літаків, які здійснять близько 1600 вильотів, повідомили ВПС США.
У заяві, опублікованій офіційним інформаційним агентством Північної Кореї, засуджуючи навчання, секретар Центрального комітету правлячої Робітничої партії Північної Кореї Пак Чон Чон, застеріг Сполучені Штати та Південну Корею від будь-яких спроб нападу.
“Якщо США і Південна Корея спробують використати збройні сили проти КНДР без будь-яких побоювань, спеціальні засоби збройних сил КНДР виконають свою стратегічну місію без зволікань, і США і Південній Кореї доведеться зіштовхнутися з жахливою справою і заплатити найжахливішу ціну в історії”, – йдеться в заяві.
Він вимагав від Вашингтона та Сеула “припинити свої шалені військові ігри та провокаційні висловлювання”.
“У нинішній ситуації було б великою помилкою приймати це лише як попередження про загрозу, – зазначається у заяві. – Таку військову необдуманість і провокації більше не можна терпіти”.
Міністерство закордонних справ Північної Кореї 31 жовтня зажадало припинити навчання, заявивши, що Пхеньян може вжити “серйозніших заходів”.
Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою. Північна Корея та Південна Корея технічно залишаються у стані війни після того, як угода про перемир’я припинила бойові дії в Корейській війні 1950-1953 років.
Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть посилити напруженість.
26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.
Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.
Довідка. У 1956 КНДР і СРСР підписали договір про підготовку фахівців-ядерників. У 1959 році КНДР уклала договори про співробітництво в області мирного використання ядерної енергії з СРСР і КНР і початок будівництва дослідницького центру в Йонбене.
Роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-их роках. У 1974 році КНДР вступила в МАГАТЕ. У тому ж році Пхеньян звернувся за допомогою в створенні ядерної зброї до КНР; північно-корейські фахівці були допущені на китайські полігони.
12 грудня 1985 КНДР підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
У 1986 СРСР поставив у Корею газо-графітний дослідницький реактор потужністю 5 Мвт. З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований весь наявний у розпорядженні КНДР плутоній.
З червня 1992 на атомних об’єктах країни почалися інспекції МАГАТЕ. Однак на ряд об’єктів інспектори допущені не були, що привело до скандалу й оголошення КНДР про вихід із ДНЯЗ.
У червні 1993 КНДР в обмін на обіцянку США не втручатися в її справи призупинила вихід з договору, але через рік, 13 червня 1994, вийшла з МАГАТЕ.
Вранці 6 січня 2016 року Південна Корея зафіксувала землетрус у районі північнокорейського ядерного полігону. Геологічна служба США визначила силу сейсмічних коливань, яка дорівнює магнітуді 5,1. Трохи згодом Північна Корея заявила про успішне випробування водневої бомби малої потужності.
3 вересня 2017 року сейсмологами різних країн було зафіксовано підземні поштовхи в тому ж районі, в якому проводилося останнє, п’яте ядерне випробування. Невдовзі влада КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби.
- Вночі 24 жовтня Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь щодо КНДР. Тоді судно Північної Кореї перетнуло морську лінію розмежування.
- 17 жовтня війська Південної Кореї розпочали свої щорічні оборонні навчання Хогук, спрямовані на посилення їх здатності реагувати на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї на тлі зростання напруги через військову діяльність обох сторін.
- ЗМІ, посилаючись на дані розвідки США зазначали, що РФ почала купувати озброєння у Північної Кореї. Це свідчить про те, що міжнародні санкції стали перешкодою для оснащення військ РФ.
- Сполучені Штати після останніх випробувань Північною Кореєю балістичних ракет спрямували у води поблизу Корейського півострова авіаносну ударну групу.