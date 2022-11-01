КНДР погрожує застосувати ядерну зброю у відповідь на військові навчання США та Південної Кореї

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що "не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації", у той час, як Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати та Південна Корея розпочали одні зі своїх найбільших об’єднаних військових навчань, у яких братимуть участь сотні військових літаків обох сторін, які 24 години на добу протягом більшої частини тижня влаштовуватимуть імітаційні атаки.

Операція під назвою Vigilant Storm триватиме до п’ятниці, у ній братимуть участь близько 240 військових літаків, які здійснять близько 1600 вильотів, повідомили ВПС США.

У заяві, опублікованій офіційним інформаційним агентством Північної Кореї, засуджуючи навчання, секретар Центрального комітету правлячої Робітничої партії Північної Кореї Пак Чон Чон, застеріг Сполучені Штати та Південну Корею від будь-яких спроб нападу.

“Якщо США і Південна Корея спробують використати збройні сили проти КНДР без будь-яких побоювань, спеціальні засоби збройних сил КНДР виконають свою стратегічну місію без зволікань, і США і Південній Кореї доведеться зіштовхнутися з жахливою справою і заплатити найжахливішу ціну в історії”, – йдеться в заяві.

Він вимагав від Вашингтона та Сеула “припинити свої шалені військові ігри та провокаційні висловлювання”.

“У нинішній ситуації було б великою помилкою приймати це лише як попередження про загрозу, – зазначається у заяві. – Таку військову необдуманість і провокації більше не можна терпіти”.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї 31 жовтня зажадало припинити навчання, заявивши, що Пхеньян може вжити “серйозніших заходів”.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою. Північна Корея та Південна Корея технічно залишаються у стані війни після того, як угода про перемир’я припинила бойові дії в Корейській війні 1950-1953 років.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть посилити напруженість.