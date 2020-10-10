У суботу, 10 жовтня, влада Північної Кореї (КНДР) провела військовий парад у Пхеньяні, під час якого продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Парад був присвячений 75-й річниці заснування Трудової партії Кореї. На заході виступив голова КНДР Кім Чен Ин.

Ракети нового типу перевозили на тягачах, у кожного з яких було по 11 осей.

Опитані агентством аналітики висловили думку, що нова ракета може стати однією з найбільших у світі, якщо буде введена в експлуатацію. На думку експертів, ракета, ймовірно, може нести кілька боєголовок (що дозволить атакувати більше цілей і утруднить перехоплення).

“Ця ракета – монстр”, – зазначила в коментарі агентству Мелісса Ханхем, заступник директора організації Open Nuclear Network.

На думку Маркуса Гарлаускаса, колишнього офіцера розвідки США, нова міжконтинентальна балістична ракета, ймовірно, призначена для того, щоб розвіяти сумніви в здатності Північної Кореї нанести удар по континентальній території Сполучених Штатів.

Також на параді були помічені ракета “Хвасон-15” (має найбільший радіус дії з усіх ракет, будь-коли випробуваних у КНДР) та нова балістична ракета підводного базування.

Парад транслювався в ефірі північнокорейського державного телебачення. В рамках заходу промарширували тисячі військовослужбовців КНДР, демонструвалося нове військове обладнання, включаючи танки і винищувачі. Також були запущені феєрверки.

Виступаючи на параді, Кім Чен Ин запевнив, що Північна Корея “продовжить нарощувати національну оборонну міць”.

Як зазначає Reuters, нові балістичні ракети були представлені на військовому параді вперше з 2018 року, коли Кім Чен Ин провів переговори з президентом США Дональдом Трампом з приводу денуклеаризації.

Неназваний високопоставлений чиновник адміністрації президента США у коментарі агентству назвав демонстрацію нової ракети “такою, що розчаровує”. За його словами, влада КНДР повинна продовжувати переговори для досягнення повної денуклеаризації.