24 березня в КНДР випробували нову балістичну ракету, дальність польоту якої склала понад тисячу кілометрів. Після цього в КНДР заявили, що продовжуватимуть розробку наступального озброєння, бо, "воно здатне запобігти війні".

Про це повідомляє Reuters.

Північна Корея продовжить розробляти “потужні наступальні засоби, які не можуть бути обміняні або продані”. Таку заяву Кім Чен Ина оприлюднили державні медіа Північної Кореї після того, як очільник КНДР провів зустріч з фахівцями, які мали стосунок до запуску найбільшої північнокорейської ракети у четвер.

На думку Кіма, лише нові види озброєнь, допоможуть забезпечити мир.

Лише коли у вас є потужні наступальні засоби, переважна військова міць, яку ніхто не зможе побороти, ви можете запобігти війні та гарантувати безпеку своєї країни та взяти під контроль всі загрози, які можуть надходити від імперіалістів.

Очільник КНДР особисто спостерігав за випробуваннями нової балістичної ракети, після чого заявив, що такий вид озброєнь допоможе стримати будь-яку військову загрозу з боку США, які технічно знаходяться у стані війни з Північною Кореєю ще з 1953 року, коли Корейська війна закінчилася перемир’ям, а не миром, зауважують у Reuters.

США намагалися тиснути на Пхеньян, аби КНДР зменшила свій арсенал ядерної зброї та балістичних ракет, які можуть наносити удари по цілях в Сполучених Штатах. У відповідь на це, очільник Північної Кореї заявив, що ця “зброя для самозахисту не може бути обміняна або викуплена за будь-яку ціну”. Також в КНДР наголосили, що вони продовжуватимуть розробку все більш досконалої та потужної стратегічної зброї.

Після випробувань найновішої північнокорейської балістичної ракети Хвасонґ-17, які відбулися 24 березня, в США заявили про необхідність запровадження нових санкцій КНДР через “небезпечні провокації” з її боку, хоча Росія та Китай виступили проти такої пропозиції та навіть запропонували послабити обмежувальні заходи щодо Північної Кореї.