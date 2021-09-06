Північна Корея відмовилася прийняти близько 3 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech від міжнародної ініціативи COVAX.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агенство Reuters.

Влада Північної Кореї попросила, щоб майже три мільйони доз вакцини від COVID-19, запропонованих міжнародною ініціативою COVAX, були перенаправлені в інше місце, тим “країнам, які більше цього потребують”. Найближчим часом вони мали отримати вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Представник ЮНІСЕФ уточнив, що центр COVAX продовжить спроби діалогу з КНДР.

Експерти не виключають, що відмова була спровокована недовірою до вакцин виробництва Sinovac Biotech та AstraZeneca – КНДР шукає більш безпечні варіанти.

Виділених раніше 1,9 мільйона доз AstraZeneca вистачило б на вакцинацію 950 000 людей – це лише приблизно 7,3% із 26 мільйонів жителів КНДР – тобто Північній Кореї все ще знадобиться набагато більше вакцин для імунізації населення.

На думку міжнародних аналітиків, є ймовірність того, що у Пхеньяна проблеми з COVAX, що стосуються юридичної відповідальності та вимог щодо звітності вакцинації. Влада КНДР, ймовірно, має наміри найбільш ефективні вакцини пустити на потреби панівних еліт, решту – для військових. Проблеми ще й у технічному оснащенні для Pfizer – його у Північної Кореї просто немає.

Незадовго після відмови від вакцин, на засіданні Трудової партії Кореї Кім Чен Ин звинуватив високопоставлених чиновників країни у некомпетентності та безвідповідальності у запобіганні поширенню пандемії СOVID-19.

До речі, офіційно Північна Корея не визнала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони, що вплинуло на важливий імпорт із сусіднього Китаю – найближчого союзника Пхеньяну.