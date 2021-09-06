Про це повідомляє міжнародне інформаційне агенство Reuters.

Фото: KCNA via REUTERS

Влада Північної Кореї попросила, щоб майже три мільйони доз вакцини від COVID-19, запропонованих міжнародною ініціативою COVAX, були перенаправлені в інше місце, тим “країнам, які більше цього потребують”. Найближчим часом вони мали отримати вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Представник ЮНІСЕФ уточнив, що центр COVAX продовжить спроби діалогу з КНДР.

Експерти не виключають, що відмова була спровокована недовірою до вакцин виробництва Sinovac Biotech та AstraZeneca – КНДР шукає більш безпечні варіанти.

Виділених раніше 1,9 мільйона доз AstraZeneca вистачило б на вакцинацію 950 000 людей – це лише приблизно 7,3% із 26 мільйонів жителів КНДР – тобто Північній Кореї все ще знадобиться набагато більше вакцин для імунізації населення.

На думку міжнародних аналітиків, є ймовірність того, що у Пхеньяна проблеми з COVAX, що стосуються юридичної відповідальності та вимог щодо звітності вакцинації. Влада КНДР, ймовірно, має наміри найбільш ефективні вакцини пустити на потреби панівних еліт, решту – для військових. Проблеми ще й у технічному оснащенні для Pfizer – його у Північної Кореї просто немає.

Незадовго після відмови від вакцин, на засіданні Трудової партії Кореї Кім Чен Ин звинуватив високопоставлених чиновників країни у некомпетентності та безвідповідальності у запобіганні поширенню пандемії СOVID-19.

До речі, офіційно Північна Корея не визнала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони, що вплинуло на важливий імпорт із сусіднього Китаю – найближчого союзника Пхеньяну.