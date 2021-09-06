Про це повідомляє міжнародне інформаційне агенство Reuters.
Влада Північної Кореї попросила, щоб майже три мільйони доз вакцини від COVID-19, запропонованих міжнародною ініціативою COVAX, були перенаправлені в інше місце, тим “країнам, які більше цього потребують”. Найближчим часом вони мали отримати вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.
Представник ЮНІСЕФ уточнив, що центр COVAX продовжить спроби діалогу з КНДР.
Експерти не виключають, що відмова була спровокована недовірою до вакцин виробництва Sinovac Biotech та AstraZeneca – КНДР шукає більш безпечні варіанти.
Виділених раніше 1,9 мільйона доз AstraZeneca вистачило б на вакцинацію 950 000 людей – це лише приблизно 7,3% із 26 мільйонів жителів КНДР – тобто Північній Кореї все ще знадобиться набагато більше вакцин для імунізації населення.
На думку міжнародних аналітиків, є ймовірність того, що у Пхеньяна проблеми з COVAX, що стосуються юридичної відповідальності та вимог щодо звітності вакцинації. Влада КНДР, ймовірно, має наміри найбільш ефективні вакцини пустити на потреби панівних еліт, решту – для військових. Проблеми ще й у технічному оснащенні для Pfizer – його у Північної Кореї просто немає.
Незадовго після відмови від вакцин, на засіданні Трудової партії Кореї Кім Чен Ин звинуватив високопоставлених чиновників країни у некомпетентності та безвідповідальності у запобіганні поширенню пандемії СOVID-19.
До речі, офіційно Північна Корея не визнала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони, що вплинуло на важливий імпорт із сусіднього Китаю – найближчого союзника Пхеньяну.
- Хакери з Північної Кореї намагалися зламати комп’ютерні системи британської компанії AstraZeneca –виробника вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- Північна Корея не приєднається до Олімпійських ігор в Токіо (Японія) цього року через побоювання з приводу коронавірусу.
- Кім Чен Ин закликав громадян готуватися до важких часів, адже в країні гостра нестача продовольства й економічна нестабільність.
- Лідер КНДР Кім Чен Ин попередив, що в країні може початися продовольча криза, оскільки гостро не вистачає харчових продуктів.