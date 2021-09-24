КНДР назвала передчасною пропозицію Південної Кореї оголосити про припинення війни

Північна Корея вважає передчасним заклик Південної Кореї щодо оголошення про офіційне закінчення Корейської війни, яка тривала у 1950-х.

Про це йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ КНДР Рі Тхе Сона, опублікованій державним ЗМІ KCNA.

Заклик до оголошення припинення війни

У вівторок, 21 вересня, президент Південної Кореї Мун Чже Ін повторив заклик до офіційного оголошення про припинення війни, що тривала у 1950-1953 роках, у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, Корейська війна закінчилася перемир’ям, а не мирним договором, в результаті чого сили ООН під керівництвом США технічно все ще перебувають у стані війни з Північною Кореєю.

“Я ще раз закликаю співтовариство націй мобілізувати свої сили для оголошення про закінчення війни на Корейському півострові. Я пропоную, щоб три сторони (дві Кореї і США) або чотири сторони (дві Кореї, США і Китай) об’єдналися і оголосили, що війна на Корейському півострові закінчена”, — сказав Мун Чже Ін.

Реакція КНДР

У КНДР вважають цей заклик передчасним.

“Буде справді чудово, якщо мир прийде на Корейський півострів тільки в тому разі, якщо відповідні сторони проведуть церемонію з фотографіями, зробленими разом з декларативним документом про припинення війни, які не мають обов’язкової юридичної сили. Але реальна ситуація доводить, що прийняття оголошення про припинення війни передчасно”, — каже заступник очільника МЗС КНДР.

Заступник міністра звинуватив США у діях проти КНДР, що охоплюють продаж військової техніки Японії та Південній Кореї. Він заявив, що “в основі всіх без винятку проблем, що виникають на Корейському півострові, міститься ворожа політика США щодо КНДР”.

“Немає ніяких гарантій, що просте оголошення про припинення війни призведе до відмови від ворожої політики стосовно КНДР у нинішній ситуації на півострові, яка наближається до ситуації, коли настає випадкова ситуація”, — переконаний Лі Тхе Сон.

За його словами, відповідне оголошення не призведе до стабілізації ситуації в регіоні.