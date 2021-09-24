КНДР назвала передчасною пропозицію Південної Кореї оголосити про припинення війни

ЗеПорушення

53

Всього порушень

54

Днів без порушень
12:01 З’явилися перший трейлер та кадри 2 сезону серіалу «Відьмак», – відео
11:37 Показала сюрприз для чоловіка-іменинника: Марина Порошенко з’явилася в Instagram та Facebook
11:09 У Німеччині випустили колекційні монети з портретом канцлерки Меркель, – фото
10:36 Netflix розкрив дату прем’єри п’ятого сезону серіалу «Корона», – відео
10:13 Україна опинилася на другому місці у Європі за добовою смертністю від COVID-19
09:42 Батько Брітні Спірс потай встановив систему прослуховування в її спальні та мав доступ до телефону, – NYT
09:15 В Україні зафіксували 4647 нових випадків COVID-19
08:13 Визиратиме сонце: синоптики обіцяють українцям сухий й теплий день
00:24 З компанією Disney судяться через можливе зґвалтування 3-річної дівчинки

25 вересня

23:56 Трамп розповів, за якої умови відмовиться балотуватися на президентський пост у 2024 році
23:38 Канцлера Австрії допитали в справі «Ібіца-гейту» щодо неправдивих свідчень
21:50 На південному кордоні США ліквідували імпровізований табір нелегальних мігрантів
21:11 В американському зоопарку леви та тигри, хворі на COVID-19, відмовилися від їжі
20:41 Таліби публічно стратили чотирьох чоловіків, які викрадали людей
19:57 В американських школах учням регулярно роблять тести на COVID-19
19:12 Фіндиректорка Huawei повернулася до Китаю після трирічного арешту
18:52 У Сомалі смертник влаштував теракт біля президентського палацу: загинуло 8 осіб
17:49 Італія ініціювала заборону вугілля у світі
17:35 «Справа Порошенка — відвертий юридичний треш», – Рябошапка
16:49 У США військова поскаржилася на напад з боку афганських біженців
16:24 На Канарах посилилося виверження вулкана: роботу аеропорту зупинено
15:52 У Сальвадорі почнуть вводити бустерні дози COVID-вакцини
15:26 «Укрзалізниця» змінила маршрут руху поїздів через провалля на Буковині
14:43 Стало відомо, коли NASA спорядить перший повністю комерційний екіпаж на МКС
13:26 З’явилися перші кадри з другого сезону «Емілі в Парижі»
12:25 Увечері в Києві можуть закрити три станції метро
11:56 Названо причину смерті актора з серіалу «Прослушка» Майкла Вільямса
11:29 Google присвятив дудл «Суперменові» Крістоферу Ріву: що про нього відомо
10:55 Шкарлет запевнив, що вчителям під час карантину не урізатимуть зарплати
10:24 СБУ оголосила підозру одній із керівниць «партії Шарія»
09:21 25 вересня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:23 У суботу в більшості областей Україні очікуються дощі
02:04 У Техасі табір нелегальних мігрантів під мостом зменшився з кількох тисяч до кількох сотень

КНДР назвала передчасною пропозицію Південної Кореї оголосити про припинення війни

Північна Корея вважає передчасним заклик Південної Кореї щодо оголошення про офіційне закінчення Корейської війни, яка тривала у 1950-х.

П’ятниця, 24 вересня 2021, 17:41

Про це йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ КНДР Рі Тхе Сона, опублікованій державним ЗМІ KCNA.

Заклик до оголошення припинення війни

У вівторок, 21 вересня, президент Південної Кореї Мун Чже Ін повторив заклик до офіційного оголошення про припинення війни, що тривала у 1950-1953 роках, у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, Корейська війна закінчилася перемир’ям, а не мирним договором, в результаті чого сили ООН під керівництвом США технічно все ще перебувають у стані війни з Північною Кореєю.

“Я ще раз закликаю співтовариство націй мобілізувати свої сили для оголошення про закінчення війни на Корейському півострові. Я пропоную, щоб три сторони (дві Кореї і США) або чотири сторони (дві Кореї, США і Китай) об’єдналися і оголосили, що війна на Корейському півострові закінчена”, — сказав Мун Чже Ін.

Реакція КНДР

У КНДР вважають цей заклик передчасним.

“Буде справді чудово, якщо мир прийде на Корейський півострів тільки в тому разі, якщо відповідні сторони проведуть церемонію з фотографіями, зробленими разом з декларативним документом про припинення війни, які не мають обов’язкової юридичної сили. Але реальна ситуація доводить, що прийняття оголошення про припинення війни передчасно”, — каже заступник очільника МЗС КНДР.

Заступник міністра звинуватив США у діях проти КНДР, що охоплюють  продаж військової техніки Японії та Південній Кореї. Він заявив, що “в основі всіх без винятку проблем, що виникають на Корейському півострові, міститься ворожа політика США щодо КНДР”.

“Немає ніяких гарантій, що просте оголошення про припинення війни призведе до відмови від ворожої політики стосовно КНДР у нинішній ситуації на півострові, яка наближається до ситуації, коли настає випадкова ситуація”, — переконаний Лі Тхе Сон.

За його словами, відповідне оголошення не призведе до стабілізації ситуації в регіоні.

Теги: війна, КНДР, Південна Корея, Північна Корея

Читати #Букви у Telegram і у Facebook