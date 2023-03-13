КНДР випробувала стратегічні керовані ракети у межах «ядерного стримування»

Про це повідомляє Yonhap.
Корабель Yongung 8.24 запустив дві стратегічні крилаті ракети в акваторії затоки Кенпхо. В агентстві зазначили, що ракети вразили задані цілі у Східному морі, пролетівши відстань 1500 км.
Військові Південної Кореї заявили, що вранці 12 березня виявили ракету невстановленого типу, запущену з підводного човна у водах біля східного узбережжя північного міста Сінпо.
Південна Корея вже давно очікує на можливий напад з півночі. За минулий рік відносини між двома державами помітно загострились. Попри міжнародні заборони КНДР збільшили кількість запусків балістичних ракет, що можуть бути оснащені ядерними боєголовками.
Ракетні випробування провели за кілька годин до початку найбільших за минулі п’ять років спільних військових навчань США та Південної Кореї під кодовою назвою Warrior Schield. У КНДР засудили ці навчання як “підготовку до агресивної війни”.
Зауважимо, у лютому Сполучені Штати і Південна Корея провели спільні повітряні навчання за участю американських стратегічних бомбардувальників через день після того, як Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Hwasong-15.
- 18 лютого КНДР запустила балістичну ракету далекого радіусу дії в море біля західного узбережжя Японії після того, як Пхеньян попередив про потужну відповідь на майбутні військові навчання США і Південної Кореї.
- У Північній Кореї провели нічний парад на якому показали найбільшу кількість міжконтинентальних балістичних ракет за всю історію.
- Північна Корея поступово занурюється у тотальний голод, оскільки країна переживає одну з найгірших продовольчих криз за минулі десятиліття в результаті міжнародної ізоляції та стихійних лих, які завдали шкоди посівам і знизили врожайність.