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КНДР випробувала стратегічні керовані ракети у межах «ядерного стримування»

12 березня армія КНДР здійснила запуск із підводного човна двох стратегічних керованих ракет у напрямку відкритого моря. Так Північна Корея влаштувала демонстрацію військової могутності до початку нових спільних навчань США та Південної Кореї.

Понеділок, 13 березня 2023, 23:24
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Про це повідомляє Yonhap.

Корабель Yongung 8.24 запустив дві стратегічні крилаті ракети в акваторії затоки Кенпхо. В агентстві зазначили, що ракети вразили задані цілі у Східному морі, пролетівши відстань 1500 км.

Військові Південної Кореї заявили, що вранці 12 березня виявили ракету невстановленого типу, запущену з підводного човна у водах біля східного узбережжя північного міста Сінпо.

Південна Корея вже давно очікує на можливий напад з півночі. За минулий рік відносини між двома державами помітно загострились. Попри міжнародні заборони КНДР збільшили кількість запусків балістичних ракет, що можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

Ракетні випробування провели за кілька годин до початку найбільших за минулі п’ять років спільних військових навчань США та Південної Кореї під кодовою назвою Warrior Schield. У КНДР засудили ці навчання як “підготовку до агресивної війни”.

Зауважимо, у лютому Сполучені Штати і Південна Корея провели спільні повітряні навчання за участю американських стратегічних бомбардувальників через день після того, як Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Hwasong-15.

Теги: "ядерне стримування", випробовування, демонстрація сили, запуски ракет, КНДР, Північна Корея, спільні навчання, ракеты

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