15 червня Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в напрямку своїх східних вод, відновивши випробування озброєння на знак протесту проти щойно завершених південнокорейсько-американських навчань з бойовими стрільбами, які у КНДР раніше назвали "репетицією вторгнення".

Джерело: AP

Це перші запуски Північної Кореї після того, як вона не змогла вивести свій супутник-розвідник на орбіту в кінці травня.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракети були запущені зі столиці Північної Кореї та подолали близько 780 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією. Запуски назвали “серйозною провокацією” і заявили, що військові Південної Кореї підтримуватимуть тверду готовність у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наголосив, що ракети впали у виключній економічній зоні Японії. Він назвав запуски “насильницькими діями”, які загрожують міжнародному миру та безпеці.

Запуски відбулися через кілька годин після того, як південнокорейські та американські війська завершили п’ятий раунд масштабних військових навчань поблизу укріпленого кордону з КНДР. Приблизно за 30 хвилин до запусків військові Північної Кореї пообіцяли відповідь на навчання, які вони назвали “провокаційними та безвідповідальними”.

Зауважимо, 19 травня державні ЗМІ Північної Кореї назвали навчання “типовою репетицією війни проти Північної Кореї”. У КНДР заявили, що “не можуть не приділити більш серйозної уваги до того факту”, що навчання проводитимуть за кілька кілометрів від їхнього кордону.

На початку цього року південнокорейські та американські військові провели свої найбільші польові навчання за минулі п’ять років. США також відправили атомний авіаносець USS Nimitz і бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, для спільних навчань з Південною Кореєю.

Раніше Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляцією атаки підводного безпілотника, здатного нести ядерні боєголовки, погрожуючи використати нову зброю, яка може націлитися на судна та порти США та їхніх союзників.

19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.