У Північній Кореї спростовують заяви щодо її причетності до постачання зброї чи боєприпасів до РФ. Міноборони держави зазначає, що ніколи цього не робили та не планують.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника Міноборони КНДР.

“Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про “порушення резолюції” РБ ООН, поширюючи “чутки про торгівлю зброєю” між КНДР і Росією. Ми ніколи раніше не експортували зброю або боєприпаси до Росії, і ми не плануємо їх експортувати”, — йдеться в заяві.

Раніше у вересні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявляв, що РФ “займається закупівлею мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання в Україні”.

Згодом речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі уточнив, що “немає жодних ознак того, що закупівля була завершена, і, звичайно, жодних ознак того, що ця зброя використовується всередині України”.

Водночас у США звинувачують Іран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні, однак у столиці Тегерані це заперечують.