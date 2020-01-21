Північна Корея тимчасово заборонила в'їзд в країну іноземним туристам через поширення смертельного нового типу вірусу в Китаї.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на китайського туроператора Young Pioneer Tours.

За даними туркомпанії, КНДР закриє свій кордон для всіх іноземних туристів з середи, 22 січня.

Представник Young Pioneer Tours заявив, що КНДР тимчасово не приймає іноземних туристів, поки не буде відомо, що “коронавірус знаходиться під надійним контролем”.

Представник іншої іноземної туристичної компанії, з якою зв’язалося агентство, повідомив, що їх уже повідомили про такий крок, але поки не ясно, на кого саме буде поширюватися ця заборона.

Переважна більшість туристів прибуває в Північну Корею з Китаю.

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше ніж 200 випадків інфікування.

Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.