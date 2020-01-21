Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на китайського туроператора Young Pioneer Tours.
За даними туркомпанії, КНДР закриє свій кордон для всіх іноземних туристів з середи, 22 січня.
Представник Young Pioneer Tours заявив, що КНДР тимчасово не приймає іноземних туристів, поки не буде відомо, що “коронавірус знаходиться під надійним контролем”.
Представник іншої іноземної туристичної компанії, з якою зв’язалося агентство, повідомив, що їх уже повідомили про такий крок, але поки не ясно, на кого саме буде поширюватися ця заборона.
Переважна більшість туристів прибуває в Північну Корею з Китаю.
Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше ніж 200 випадків інфікування.
Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.