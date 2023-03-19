Про це інформує Reuters.

Північнокорейська ракета піднялася на висоту 50 км і подолала відстань у 800 км. Японська берегова охорона зауважила, що об’єкт впав у море.

Незабаром після запуску Міністерство національної оборони Південної Кореї повідомило, що США розгорнули стратегічний бомбардувальник B-1B для спільних повітряних навчань, які, за словами Сеула і Вашингтона, проводять для посилення стримування.

Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, коли стартували найбільші за останні п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.

КНДР проводила ракетні випробування 1 січня, 19 та 20 лютого. У 2022 році Північна Корея запустила більше ракет, ніж будь-коли до цього, провівши понад 50 ракетних випробувань, попри резолюції Радбезу ООН, які закликали їх припинити.

Сеул засудив запуски балістичних ракет Північною Кореєю як “явне порушення” резолюції Ради Безпеки ООН.

Міністри закордонних справ G7 заявили, що вони “глибоко шкодують” про бездіяльність Ради Безпеки ООН проти КНДР, викликану “обструкцією” деяких членів. Жодна країна не була названа, але Китай і Росія заблокували спроби ООН відповісти на серію ракетних випробувань Північної Кореї.

Зауважимо, 12 березня армія КНДР здійснила запуск із підводного човна двох стратегічних керованих ракет у напрямку відкритого моря. Так Північна Корея влаштувала демонстрацію військової могутності до початку нових спільних навчань США та Південної Кореї.

Водночас у лютому Сполучені Штати і Південна Корея провели спільні повітряні навчання за участю американських стратегічних бомбардувальників через день після того, як Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Hwasong-15.