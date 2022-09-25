За словами офіційних осіб Південної Кореї та Японії, Північна Корея випустила балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова.

Про це інформує CNN.

Ракета малої дальності була випущена рано вранці в неділю за місцевим часом з району Течхон провінції Північний Пхьонган, повідомляє Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).

У ньому сказано, що південнокорейські та американські військові зберігають “стан повної готовності” та тісно співпрацюють після запуску, який він описав як “значну провокаційну дію, яка завдає шкоди миру та безпеці Корейського півострова, а також міжнародному співтовариству”.

Запуск був “явним порушенням” резолюції Ради Безпеки ООН і закликав Північну Корею “негайно зупинитися”.

За підрахунками CNN, це вже 19-й пуск ракети цього року. Останній був 17 серпня.

За даними JCS, дальність польоту ракети становила близько 600 кілометрів, висота — 60 кілометрів і швидкість — близько 5 Махів. Розвідувальні служби Південної Кореї та США аналізують додаткові подробиці.

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада заявив, що балістична ракета, ймовірно, летіла за неправильною траєкторією.

“Вважається, що Північна Корея запустила принаймні одну ракету” приблизно о 6:52 за місцевим часом у Японії або о 17:52 за східним часом у суботу, зазначив Хамада.

Він додав, що ракета впала “біля східного узбережжя Північної Кореї”, за межами виключної економічної зони Японії.

“Північна Корея запускала ракети 19 разів цього року, включаючи оголошення про запуск крилатих ракет, а також запускала ракети у відповідь”, – зазначив міністр оборони Японії.

Він додав, що “нещодавній видатний розвиток технологій, пов’язаних із ракетно-ядерною зброєю, Північною Кореєю не можна ігнорувати для безпеки нашої країни та регіону”.

Індійсько-тихоокеанське командування США заявило, що “безпосередньої загрози для території або військового персоналу США після запуску балістичної ракети малої дальності в Північній Кореї немає”.

Берегова охорона Японії надіслала тривогу суднам о 6:56 ранку за місцевим часом у неділю, попереджаючи їх про ракету.

“Суднам рекомендується звернути увагу на додаткову інформацію, і якщо вони помітять будь-які падаючі предмети, будь ласка, не наближайтеся до них і повідомте відповідну інформацію береговій охороні Японії”, — йдеться в повідомленні.

Запуск ракети стався після того, як у п’ятницю авіаносна група USS Ronald Reagan прибула до південно-східного портового міста Південної Кореї Пусан.

Очікується, що цього місяця ВМС США та Південної Кореї проведуть спільні навчання.

Запуск також відбувся незадовго до візиту віце-президентки США Камали Гарріс до Японії та Південної Кореї.

Спочатку вона зупиниться в Токіо, щоб відвідати державні похорони вбитого колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, а потім вирушить до Південної Кореї.