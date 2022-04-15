Народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова щодо відімкнення "Еспресо", Прямого та 5 каналу з закликом відновити їхнє мовлення.

Про це він сповістив в у своєму Facebook.

Напередодні Данілов, коментуючи відімкнення мовників від “кабелю” та “цифри” заявив, що їх все ще можна дивитися на YouTube чи через супутник. А якщо канали хочуть повернутися в етер, то за розпорядженням уряду мають брати участь у національному марафоні. Коли журналіст уточнив, що мовники виявили бажання долучитися до марафону, але їм відмовили – Олексій Данілов відповів, що це неможливо.

“Такого не може бути, щоб когось не взяли, по-перше. По-друге, цим займається відповідна інституція. Я хочу, щоб ми з вами звикли до того, що кожна інституція має займатися своїми справами. Якщо вони будуть якісно ними займатися, то у нас все стане набагато краще і набагато швидше”, – зазначив секретар РНБО.

Своєю чергою, Княжицький запевнив, що жодного письмового розпорядження влади про виключення каналів з етеру немає, мовники були відімкнені незаконно, що порушує право на свободу слова, а їхню ініціативу про участь у національному марафоні проігнорували.

“Знаєте чому? Тому що ведучі медведчуківських каналів і каналу Інтер, який контролює член ОПЗЖ Льовочкін і Фірташ, не хочуть пускати в ефір до себе проукраїнські канали”, – додав Княжицький.

Нардеп додав, що парламент 14 квітня прийняв постанову про неприпустимість вимкнення проукраїнських каналів та закликав Данілова “прослідкувати за її виконанням”.