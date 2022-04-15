Про це він сповістив в у своєму Facebook.
Напередодні Данілов, коментуючи відімкнення мовників від “кабелю” та “цифри” заявив, що їх все ще можна дивитися на YouTube чи через супутник. А якщо канали хочуть повернутися в етер, то за розпорядженням уряду мають брати участь у національному марафоні. Коли журналіст уточнив, що мовники виявили бажання долучитися до марафону, але їм відмовили – Олексій Данілов відповів, що це неможливо.
“Такого не може бути, щоб когось не взяли, по-перше. По-друге, цим займається відповідна інституція. Я хочу, щоб ми з вами звикли до того, що кожна інституція має займатися своїми справами. Якщо вони будуть якісно ними займатися, то у нас все стане набагато краще і набагато швидше”, – зазначив секретар РНБО.
Своєю чергою, Княжицький запевнив, що жодного письмового розпорядження влади про виключення каналів з етеру немає, мовники були відімкнені незаконно, що порушує право на свободу слова, а їхню ініціативу про участь у національному марафоні проігнорували.
“Знаєте чому? Тому що ведучі медведчуківських каналів і каналу Інтер, який контролює член ОПЗЖ Льовочкін і Фірташ, не хочуть пускати в ефір до себе проукраїнські канали”, – додав Княжицький.
Нардеп додав, що парламент 14 квітня прийняв постанову про неприпустимість вимкнення проукраїнських каналів та закликав Данілова “прослідкувати за її виконанням”.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” у цифровій мережі Т2. Журналісти звернулися до Президента України, щоб він посприяв розв’язанню ситуації. Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний пакет реформ” закликала Концерн РРТ відновити мовлення телеканалів, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації.
-
Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що йому спільно з колегами по партії “Європейська солідарність” Олегом Синюткою та Софією Фединою, вдалося знайти керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з етеру мовлення телеканалів “Еспресо”, “Прямий” та “5 канал”.