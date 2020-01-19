Книга української письменниці Оксани Забужко "Тут могла бути ваша реклама" (Your Ad Could Go Here) потрапила в список найбільш очікуваних в 2020 році за версією The New York Times.

Про це повідомляється на сайті газети.

Всього в цьому списку 77 книг від авторів з різних куточків світу.

Книга Забужко – єдина в списку від українських авторів.

В описі сказано, що це збірка творів про події Помаранчевої революції 2004 року, дитячі ревнощі й теніс.

У книзі також представлені роман письменниці “Польові дослідження з українського сексу” і 9 оповідань, серед яких найбільш відомі “Я, Мілена” і “Сестро, сестро”.

Книга буде в продажу з 28 квітня. Вона вийде у видавництві Amazon Crossing.