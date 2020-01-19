Про це повідомляється на сайті газети.
Всього в цьому списку 77 книг від авторів з різних куточків світу.
Книга Забужко – єдина в списку від українських авторів.
В описі сказано, що це збірка творів про події Помаранчевої революції 2004 року, дитячі ревнощі й теніс.
У книзі також представлені роман письменниці “Польові дослідження з українського сексу” і 9 оповідань, серед яких найбільш відомі “Я, Мілена” і “Сестро, сестро”.
Книга буде в продажу з 28 квітня. Вона вийде у видавництві Amazon Crossing.
- 9 березня, в честь 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка, п’ятий президент Петро Порошенко вручив Національні премії лауреатам 2019 року, серед яких була Оксана Забужко.