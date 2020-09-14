В Книгарні "Є" заявили, що книжки українською продаються гірше, ніж російськомовні, та розповіли про плани врахувати цей факт в подальшій роботі. В соцмережах відповіли критикою та обуренням.

Відповідний допис опубліковано на сторінці видання в Facebook

Представники компанії заявили, що раніше “всупереч економічній логіці” вони продавали книжки переважно (90%) українською.

Тепер вони зауважують, що інші мережі продають переважно російськомовні книжки (50-70% обороту), а українці продовжують читати російською. Зокрема, через підтримку книжкового бізнесу з РФ.

Книгарня оголосила, що довгий час сприяла розвитку ринку україномовних книжок, але недієва державна політика нібито призводить до того, що попит на них є недостатньо високим, тож вони планують переглянути свої подальші плани щодо роботи.

“Нескладно передбачити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською — всупереч власному бажанню. […] Виправити таке становище може лише дієва державна політика, а Книгарня “Є” змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи”, — йдеться в заяві.

Реакція соцмереж

Цей допис викликав жваве обговорення в Мережі. Тільки під публікацією книгарні в Facebook понад 1 тисячу коментарів, сотні репостів та тисячі реакцій. Користувачі висловлювали обурення з приводу заяви видавництва та його позиції.

Численні користувачі писали, що ця заява стала для них приводом відмовитися від придбання книг у мережі. Багато хто зауважував, що цінував книгарню за її принципову позицію і був готовий через це терпіти завищені ціни.

Користувачі масово звинувачували мережу у лицемірстві. Мовляв, ситуація за останні роки не змінилися кардинально, і книгарня мала б написати відверто, що продавати російські книжки вигідніше і це зараз важливіше за репутацію і цінності.

В дискусії брали участь і відомі перекладачі, письменники та активісти. Зокрема, до обговорення приєднався відеоблогер YouTube-каналу “Твоя Підпільна Гуманітарка”, письменник та перекладач Остап Українець.

Він дорікнув мережі за наміри просувати російську політичну повістку через книжковий ринок. У відповідь Книгарня “Є” запевнили, залишатимуться майданчиком для продажу українських книжок та надіслали посилання на матеріал ЗМІ, в якому йдеться про падіння продажів українських книжок через коронавірус.

Примітно, що СММ-ник книгарні надсилав ідентичну відповідь й іншим коментаторам.

Українці дорікали мережі і за те, що в рекламі на сайті — російськомовні книжки. Але в цьому мережа звинуватила алгоритми і самих користувачів.

І за те, що допис за грудень минулого року, в якому в Книгарні “Є” засуджували дії інтернет-магазину Yakaboo, який став дистриб’ютором російського видавництва “Альпира Паблишинг”, заявляючи про “просування книжкового “русского мира” в Україні”, зник зі сторінки.

Однак ця претензія, висловлена перекладачем Євгеном Ліром, залишилася без відповіді.