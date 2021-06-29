Три книги про президентство 45-го американського лідера Дональда Трампа, опубліковані останнім часом, доводять його безумство в аспекті щодо расизму, подій в Капітолії 6 січня та перспектив виграти президентські вибори.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В уривках з цих книг йдеться про те, що відбувалося в Білому домі в той час, як Дональд Трамп намагався скасувати результати президентських виборів, дав наказ правоохоронцям розігнати мітинги проти расизму, а також – переслідував своїх політичних опонентів.

В книгах описано Трампа, який протягом останнього року “був одержимий теоріями змови та оточений помічниками, які знали, що він помиляється, але надто боялися сказати йому правду”.

Журналіст ABC News Джонатан Карл в книзі “Зрада”, яка вийде в листопаді, розповів про спроби Трампа вимагати від Міністерства юстиції США скасувати результати виборів. Тодішнім союзником Трампа був генпрокурор США Вільям Барр. В цій ситуації він вирішив посваритися з Трампом і не ставити під сумнів легітимність виборів 2020 року.

Барр став свого роду “фатчекінгістом” (перевіряв факти), адже особисто вивчив та перевірив деякі теорії Трампа щодо фальсифікації виборів. Апогей цієї драматичної ситуації був 1 грудня. Тоді Трамп викликав Барра в Овальний кабінет. За словами одного з інсайдерів, тоді в Трампа були “очі та манери божевільного”. Він постійно кричав на Барра та постійно стукав кулаком по столу. Трамп звинувачував Барра в тому, що той не хотів розпочати кримінальні провадження проти Хантера Байдена, а також ексдиректора ФБР Джеймса Комі.

Через кілька тижнів, 6 січня, відбувся штурм Капітолія. Журналіст Майкл Вольф в книзі “Зсув: останні дні президентства Трампа”, яку опублікують 27 липня, описав ситуацію в Білому домі, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій.

Тоді всі радники Трампа казали про те, що віцепрезидент Майк Пенс ніколи не погодиться з неконституційною схемою Трампа щодо ануляції результатів виборів в деяких штатах. Вони знали, що в Трампа “психічний розклад”, але були надто налякані, аби сказати йому, що скасувати результати виборів неможливо.

“Замість цього Трамп ще сильніше скував себе ланцюгом з адвокатом – Руді Джуліані, який очолив шалені спроби скасувати результати виборів на місцевому, державному та федеральному рівнях. Джуліані тільки поглибив впевненість Трампа в теорії передвиборчої змови”, – сказано в матеріалі.

Союзники Трампа просили його публічно не підтримувати насилля в Капітолії. В книзі журналіста Wall Street Journal Майкла Бендера “Чесно кажучи, ми виграли ці вибори”, описано, як Трамп наказав правоохоронцям діяти радикальніше, аби припинити антирасистські мітинги, які переросли в масові заворушення у великих містах.

Тоді в ситуаційній кімнаті Білого дому відбувалася сварка між Трампом та генералом Марком Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів. Тоді Трамп сказав, що хоче розмістити військових в американських містах та призначити Міллі очільником процесу.

“Чорт візьми! Тут повно адвокатів. Хтось поінформує його про мої юридичні обов’язки?”, – кричав тоді Міллі, бо Трамп не хотів його чути.

Барр також сказав Трампу, що Міллі має рацію, бо не має права робити ті кроки, яких вимагає Трамп. Але Трамп стверджує, що такого не було, хоча журналісту цю інформацію підтвердили кілька інсайдерів.