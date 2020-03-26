У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в світі через поширення COVID-19, Мистецький арсенал вирішив перенести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" на кінець серпня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Мистецького арсеналу.

“Раніше Арсенал повідомляв про імовірні зміни, однак вірив, що вжиті державою заходи сприятимуть боротьбі з вірусом і уможливлять проведення культурних подій. Однак 25 березня уряд України продовжив карантин до 24 квітня. Для команди фестивалю це є надзвичайно непростим рішенням, та безпека відвідувачів і учасників завжди на першому місці”, – пояснили у пресслужбі.

Координаторка фестивалю Юлія Козловець зазначила, що уточнені дати проведення фестивалю повідомлять додатково.

“Книжковий Арсенал” є міжнародною подією, яка щороку збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інститутуцій, понад 55 тисяч відвідувачів.