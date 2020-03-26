Про це повідомила пресслужба Мистецького арсеналу.
“Раніше Арсенал повідомляв про імовірні зміни, однак вірив, що вжиті державою заходи сприятимуть боротьбі з вірусом і уможливлять проведення культурних подій. Однак 25 березня уряд України продовжив карантин до 24 квітня. Для команди фестивалю це є надзвичайно непростим рішенням, та безпека відвідувачів і учасників завжди на першому місці”, – пояснили у пресслужбі.
Координаторка фестивалю Юлія Козловець зазначила, що уточнені дати проведення фестивалю повідомлять додатково.
“Книжковий Арсенал” є міжнародною подією, яка щороку збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інститутуцій, понад 55 тисяч відвідувачів.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.