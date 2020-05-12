Про це повідомила пресслужба Мистецького Арсеналу.

“У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в Європі та світі через поширення COVID-19, Мистецький арсенал не зможе провести Х Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” цього року й переносить його на 26-30 травня 2021″, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього року з 19 травня по 10 червня відбудеться дистанційна професійна програма “Книжкового Арсеналу”, спрямована на посилення експортних можливостей українських видавців і залучення іноземних літературних агентів до перекладу українських книжок.

В онлайнпрограмі “Література на експорт” передбачені зустрічі й воркшопи із закордонними експертами книжкової справи та українськими видавцями, серія лекцій англійською мовою про українську літературу, український книжковий ринок, грантові програми для перекладів іноземними мовами українських книжок, заплановано низку переговорів українських і закордонних видавців.

Також цього року відбудуться конкурс на найкращий книжковий дизайн та підлітковий конкурс Антитвір.

“Ми відповідально ставимося до всіх своїх зобов’язань перед партнерами, учасниками, гостями та відвідувачами Книжкового Арсеналу. Наша команда вклала багато часу і зусиль в аналіз усіх ризиків найближчих місяців, і наразі чітко зрозуміло, що в умовах непевності, в яких опинився світ через пандемію, проведення масштабної міжнародної події цього року надто ризиковане. Тим більше, події, яка залучає десятки тисяч гостей, відвідувачів та передбачає активне спілкування. Тож ми ухвалили вкрай непросте, але, на нашу думку, найбільш адекватне обставинам рішення – перенести Х “Книжковий Арсенал” на наступний рік”, – зазначила директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.