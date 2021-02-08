Відповідне звернення депутат також оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

“Звернувся до голови Верховна Рада України Дмитро Разумков з проханням якнайшвидше винести у сесійну залу наш з колегами від “Європейської Солідарності” законопроєкт щодо прозорості фінансування телерадіокомпаній”, – написав Княжицький.

Нардеп також опублікував своє звернення, в якому закликає Разумкова включити проєкт “Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації” до розкладу пленарних засідань з 16 по 19 лютого.

“Вважаю, що внесення відповідних законодавчих змін з метою забезпечення прозорого фінансування засобів масової інформації є перезрілим рішенням, особливо в умовах агресивної гібридної та збройної війни на Сході України, яку веде проти нас Росія вже багато років. Використання засобів масової інформації для боротьби з Україною під прикриттям свободи слова є неприпустимим. Суспільство має чіткий запит на інформацію про те, хто фінансує медіа, а відтак і має влив на редакційну політику”, – йдеться в документі.

Княжицький зазначив, що зважаючи на останні резонансні рішення РНБО та президента щодо закриття “проросійських телеканалів Медведчука”, парламент зможе досягнути консенсусу для прийняття відповідного рішення та забезпечення інформаційної безпеки.

Нардеп нагадав, що цей законопроєкт було внесено на розгляд ВР ще у травні 2019 року, а у листопаді 2020 року профільний комітет розглянув цей проєкт закону та ухвалив рішення рекомендувати парламенту за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції партії “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.