Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

Про це повідомляє прес-служба Офіса президента.

Йдеться про закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України” № 404.

“Метою документа є забезпечення належного виконання народними депутатами України повноважень в частині обов’язку персонального голосування”, – йдеться в повідомленні.

Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Закон України “Про статус народного депутата України” та Регламент Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях ВРУ.

Зокрема, закон вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.