КНР протестує проти візиту делегації бундестагу до Тайваню

Китай висловив протест проти візиту делегації німецького бундестагу на Тайвань. Як заявив речник МЗС КНР - "Тайвань — невіддільна частина китайської території, уряд КНР — єдиний легітимний уряд усього Китаю".

Про це повідомляє DW.

Китайський уряд закликав німецьких депутатів поважати принцип “єдиного Китаю”, негайно припинити контакти з “сепаратистськими силами”, які виступають за незалежність Тайваню, та не “надсилати сепаратистам хибні сигнали”.

Небажання правлячої Партії прогресу на Тайвані визнавати принцип “єдиного Китаю” та їх “постійні провокації” є головними причинами ситуації, що склалася, акцентував представник МЗС КНР, додавши, що “Китай вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності”.

Раніше до Тайваню, попри протести Пекіна, прибула з п’ятиденним візитом делегація німецького бундестагу у складі шести депутатів. Делегація на чолі з християнським демократом Клаусом-Петером Вільшем має намір на місці ознайомитися з напруженою ситуацією у сфері безпеки на Тайвані, а також з політичним та економічним життям на острові.

Німецьких депутатів приймають на найвищому рівні — заплановані зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень, віце-президентом Лаєм Чинте, міністром закордонних справ Джошуа У та головою парламенту Ю Сікунь.

Раніше Тайвань відвідала спікерка Плати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та делегація американського Конгресу. Це різко загострило напруженість у відносинах між Китаєм та США. Китай у відповідь провів військові маневри, на яких відпрацьовувалася морська та повітряна блокада Тайваню, а також захоплення острова.

Китай ставиться до Тайваню як до бунтівної провінції. Компартія Китаю та голова КНР Сі Цзіньпін оголосили “об’єднання з Тайванем” своєю “історичною місією”.