КНР протестує проти візиту делегації бундестагу до Тайваню

Про це повідомляє DW.
Китайський уряд закликав німецьких депутатів поважати принцип “єдиного Китаю”, негайно припинити контакти з “сепаратистськими силами”, які виступають за незалежність Тайваню, та не “надсилати сепаратистам хибні сигнали”.
Небажання правлячої Партії прогресу на Тайвані визнавати принцип “єдиного Китаю” та їх “постійні провокації” є головними причинами ситуації, що склалася, акцентував представник МЗС КНР, додавши, що “Китай вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності”.
Раніше до Тайваню, попри протести Пекіна, прибула з п’ятиденним візитом делегація німецького бундестагу у складі шести депутатів. Делегація на чолі з християнським демократом Клаусом-Петером Вільшем має намір на місці ознайомитися з напруженою ситуацією у сфері безпеки на Тайвані, а також з політичним та економічним життям на острові.
Німецьких депутатів приймають на найвищому рівні — заплановані зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень, віце-президентом Лаєм Чинте, міністром закордонних справ Джошуа У та головою парламенту Ю Сікунь.
Раніше Тайвань відвідала спікерка Плати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та делегація американського Конгресу. Це різко загострило напруженість у відносинах між Китаєм та США. Китай у відповідь провів військові маневри, на яких відпрацьовувалася морська та повітряна блокада Тайваню, а також захоплення острова.
Китай ставиться до Тайваню як до бунтівної провінції. Компартія Китаю та голова КНР Сі Цзіньпін оголосили “об’єднання з Тайванем” своєю “історичною місією”.
- 24 вересня РФ звинуватила Сполучені Штати в “грі з вогнем” навколо Тайваню, в той час, як Китай заявив, що наполягатиме на “мирному возз’єднанні” з демократично керованим островом, і пообіцяв вжити рішучих кроків для протидії будь-якому зовнішньому втручанню.
- Збройні сили Китаю здатні блокувати Тайвань, заявив віце-адмірал Карл Томас, командувач Сьомим флотом США, вказавши на розмір військово-морського флоту країни, який є “найбільшим у світі та зростає швидкими темпами”.
- Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовує повітряні та морські навчання навколо острова.
- США прагнуть зміцнити оборону Тайваню за допомогою нової зброї та військового матеріально-технічного забезпечення на суму понад $1 мільярд на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм після візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайбею.
- На думку галузевих експертів, введені США обмеження на постачання до Китаю прискорювачів обчислень на базі GPU NVIDIA й AMD, що застосовуються у тому числі в області штучного інтелекту, відкриють нові можливості для місцевих компаній, які змагаються за можливість отримати частку швидкого зростання ринку чіпів для дата-центрів.
- За оцінками Японії, їй знадобиться близько 1000 ракет великої дальності на додаток до її запасів протибалістичних ракет для захисту від посилення військового потенціалу Китаю.