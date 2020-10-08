Студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка відправили на дистнційне навчання у зв'язку з ростом захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляється пресслужба університету.

“У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію, та з метою запобігання захворюванням у колективі КНУ Університет з 8.10.2020 р. до 23.10.2020 р. переводить навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання”, – заявили в університеті.

Згідно з розпорядженням ректора Леоніда Губерського, на час карантину в гуртожитках посилять пропускний режим і проводитимуть моніторинг стану здоров’я викладачів та студентів.