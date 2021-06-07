Про це повідомляє пресслужба університету.

“Вчена рада 55 голосами підтримала таке рішення і позбавила Олександра Лукашенка звання Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, – йдеться у повідомленні.

Підставою для такого рішення стало те, що невизнаний президент Білорусі “впродовж останніх двох років розгорнув масштабну хвилю терору проти опозиції, регулярно наказує застосовувати тортури проти тисяч своїх співгромадян, вдається до актів “повітряного тероризму”, публічно зневажає територіальну цілісність України, дозволяє собі обурливі висловлювання на адресу нашої держави та її керівництва”.

Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року на той час ректор ВНЗ Леонід Губерський, звання йому було визначено 2 листопада того ж року.