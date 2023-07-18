Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла поділилася, що пише книгу. Про це вона повідомила у Facebook.



Далі ніяких інших пояснень не дає.





Це миттєво підхоплює опозиційна політична сила Європейська Солідарність. Депутати та відкриті прибічники партії починають публікувати дописи по цій темі.



Це викликає обговорення та стає вірусним мікротрендом.

Навіть ЗМІ процитували допис Безуглої

Згодом Мар’яна Безугла робить інший допис, що лише її одна фраза зробила резонанс і вона готова розглянути пропозиції видавництва, вказавши, що планує все закінчити за півроку.

Чи викликало це резонанс на трафіку інтернет ми вирішили перевірити у відкритих моніторингових системах Google. Так, насправді, на сьогоднішній день у порівнянні з учора кількість запитів по “Мар’яна Безугла” зросло.

І навіть у Google запитах почало видавати до прізвища депутатки “книга купити”

Можливість того, що книга від Мар’яни Безуглої буде популярною визнали навіть її критики