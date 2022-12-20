Книгу про культурну спадщину України додали до переліку найкращих видань за версією The New York Times

За версією The New York Times до переліку найкращих видань додали книгу про культурну спадщину України. Видання вийшло у листопаді.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у Telegram.

Книгу випустили у британському видавництві Thames & Hudson. Ілюстрована книга коштує 25 фунтів.

“Всі кошти, отримані від продажів книги про українську культурну спадщину, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв”, — зазначили у міністерстві. До книги написав передмову український письменник Андрій Курков. Також співавторами стали культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко і Мирослава Мудрак. Книга складається з восьми розділів. У хронологічному порядку вона знайомить читача з українським мистецтвом та спадщиною. Історія починається від скіфського золота, візантійських ікон, завершуючи шедеврами авангарду та творами мистецтва після Помаранчевої революції.

У рейтингу критик Джейсон Фараго зазначив, що актуальна книга знайомить із більш ніж 100 будівлями та предметами мистецтва. У ній відображено витвори “від доісторичних часів та епохи бароко до сучасного бомбосховища, у країні, яку ми нарешті бачимо серцем Європи”.

“З розділами про православні ікони та католицькі собори, радянський авангардизм і національні народні промисли, ця книга ілюструє культуру, сама розмаїтість якої зараз ставить її під загрозу – і справді, деякі з показаних [у ній] робіт, такі як кам’яні статуї поблизу Харкова, датовані 9-13-м століттям століття, вже зруйновані”, – написав критик.