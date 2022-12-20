Книгу про культурну спадщину України додали до переліку найкращих видань за версією The New York Times

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у Telegram.
Книгу випустили у британському видавництві Thames & Hudson. Ілюстрована книга коштує 25 фунтів.
“Всі кошти, отримані від продажів книги про українську культурну спадщину, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв”, — зазначили у міністерстві.
До книги написав передмову український письменник Андрій Курков. Також співавторами стали культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко і Мирослава Мудрак.
Книга складається з восьми розділів. У хронологічному порядку вона знайомить читача з українським мистецтвом та спадщиною. Історія починається від скіфського золота, візантійських ікон, завершуючи шедеврами авангарду та творами мистецтва після Помаранчевої революції.
У рейтингу критик Джейсон Фараго зазначив, що актуальна книга знайомить із більш ніж 100 будівлями та предметами мистецтва. У ній відображено витвори “від доісторичних часів та епохи бароко до сучасного бомбосховища, у країні, яку ми нарешті бачимо серцем Європи”.
“З розділами про православні ікони та католицькі собори, радянський авангардизм і національні народні промисли, ця книга ілюструє культуру, сама розмаїтість якої зараз ставить її під загрозу – і справді, деякі з показаних [у ній] робіт, такі як кам’яні статуї поблизу Харкова, датовані 9-13-м століттям століття, вже зруйновані”, – написав критик.
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