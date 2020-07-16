П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що коаліція "Слуги народу" і "Опозиційною платформи - За життя" зруйнували міжнародну підтримку України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Сьогодні Путін їде в окупований Крим. Саме сьогодні вони, представники цієї п’ятої колони, дивною антиукраїнської коаліції” Слуг народу “і ОТЗЖ, спробували поставити закон про скасування української мови. І тільки рішуча ваша воля зруйнувала цей сценарій”, – заявив Петро Порошенко.

Він поставив риторичне питання: “Чому саме зараз вирішили голосувати за закон (Бужанського)?”

“Тому що вже 14 місяців ця команда” нових облич “, потерпіла руйнівний крах, продемонструвавши те, ким вони були спочатку – командою антиукраїнців, командою нікчем, командою нездар, які штовхнули Україну у прірву економічної катастрофи. Які зруйнували українську безпеку, які зруйнували міжнародну коаліцію на підтримку України, побудовану нашою командою. командою, яка програла опір пандемії коронавируса, продавши захисні костюми за кордон замість того, щоб захищати українців. І в підсумку, що вони зробили, коли сталася така катастрофа в усіх напрямках – вони витягли з-під сукна мовне питання “, – сказав п’ятий президент.

Петро Порошенко впевнений, що цей мовний закон Бужанського був “на замовлення Кремля”.

“Наша команда п’ять років виводила українську мову зі стану летаргії, відроджував українські пісні а українському радіо, тому що в 13-му році їх було всього 5%. Наша команда відроджував українську книгу, відроджував українську мову на телебаченні, не даючи просунути їх російськомовний продукт – “Сватів”, серіал “Слуга народу”, – зазначив Петро Порошенко.