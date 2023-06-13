Українські пілоти можуть розпочати підготовку до керування винищувачами F-16 вже цього літа, про що повідомила міністр оборони Нідерландів.

Джерело: Reuters

Міжнародна коаліція з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і постачання F-16 в Україну очолюється Нідерландами та Данією. Раніше Нідерланди мали намір розпочати навчання українських пілотів якнайшвидше, але конкретний час початку навчання не був уточнений.

“Цього літа це є нашими амбіціями. І ми побачимо, чи це реалістично”, – щодо початку програми підготовки, сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.





Коаліція F-16 має на меті розпочати підготовку українських пілотів цього літа // 3 фото

За словами Оллонґрен, остаточне рішення щодо запиту України на постачання десятків F-16 ще не прийнято.

“Це дуже сильна система озброєння. Це дуже потужна здатність. Але вона не буде доступна найближчим часом і президент Зеленський, звичайно, це знає”, — сказала Оллонґрен.

Reuters було повідомлено анонімними джерелами про те, що навчання розпочнеться з двох груп, в яких буде 12 українських пілотів з досвідом керування радянськими МіГами. Обсяг програми не був уточнений.

Минулого тижня Зеленський повідомив, що отримав “серйозну, потужну” пропозицію від країн-лідерів, які готові надати Україні винищувачі F-16 і чекає остаточних домовленостей з головними союзниками.