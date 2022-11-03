3 листопада G7 та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну, коли вони остаточно оформлять цінову стелю на російську нафту наприкінці цього місяця, замість того, аби приймати плаваючу ставку.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на два джерела.

Офіційні особи США та країни G7 останніми тижнями вели інтенсивні переговори з приводу безпрецедентного плану щодо обмеження цін на морські постачання нафти, який має набути чинності 5 грудня, щоб забезпечити санкції ЄС та США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати вторгнення в Україну.

“Коаліція погодилася, що цінова стеля буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не буде знижена до індексу”, — поінформувало джерело в коаліції, не уповноважене виступати публічно. “Це підвищить стабільність ринку та спростить дотримання мінімізувати навантаження на учасників ринку”.

Водночас початкова ціна не встановлена, але вона має бути сформована в найближчі тижні. Партнери по коаліції погодилися регулярно переглядати фіксовану ціну та за потреби, повідомило джерело, не розголошуючи подробиць.

Джерело додало, що прив’язка ціни як дисконту до якогось індексу призвела б до занадто великої волатильності та потенційних коливань цін.

Друге джерело, знайоме з дискусіями, повідомило, що коаліція стурбована тим, що плаваюча ціна, прив’язана до міжнародного стандарту Brent, може дозволити президенту РФ Володимиру Путіну використати цей механізм, зменшивши пропозицію. Путін може виграти від системи плаваючих цін, тому що ціна на нафту його країни також зросте, якщо ціна на нафту марки Brent підскочить через скорочення постачання з РФ, одного з найбільших світових виробників нафти. За словами джерела, недоліком узгодженої системи фіксованих цін є те, що план потребує більше зустрічей коаліції, що створює бюрократичні перешкоди для її регулярного перегляду.

Своєю чергою, міністерка фінансів США Джанет Єллен та інші офіційні представники “Великої сімки” стверджують, що обмеження цін, яке почне діяти 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти, призведе до скорочення фінансування РФ без скорочення постачання споживачам. РФ заявила, що відмовиться постачати нафту в країни, які встановлюють граничні ціни.

Встановлення граничної ціни для країн G7 охоплює відмову від страхування, фінансування, брокерських, навігаційних та інших послуг нафтовим вантажам. Заборона діятиме, якщо їхня вартість перевищує межу цін на нафту та нафтопродукти, яка ще не визначена.

Раніше уряд Індії вирішив розглянути пропозицію країн Заходу, яка стосувалася введення цінових обмежень на закупівлю російської нафти. G7 намагається запровадити механізм обмеження цін до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС.