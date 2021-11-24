Майбутня владуща коаліція Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини — СДПН, "зелені" та Вільна демократична партія — ВДП, так звана коаліція "Світлофор") опублікувала угоду. У ній декілька разів згадується Україна.

Текст угоди опублікувало німецьке видання Spiegel.

Передусім коаліція чітко висловилася щодо подальшої підтримки допомоги Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету.

“Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною. Маємо великі амбіції допомоги в галузях відновлюваної енергетики, енергоефективності та скорочення викидів CO2” – йдеться у коаліційному документі.

Також згадується Україна й у контексті подальшого розвитку співпраці у межах Східного партнерства.

“Такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть приєднатися до ЄС, повинні мати можливість наблизитися до блоку за допомогою послідовних реформ на основі верховенства права та ринкової економіки”, – зазначено в угоді.

Коаліція також вимагає від Росії негайно припинити спроби дестабілізації в Україні, насильство на сході України та незаконну анексію Криму.