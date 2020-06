Про це повідомляється на сайті американської телевізійної премії.

Зазначається, що Брайант нагороджений за вагомий внесок в розвиток Лос-Анджелеса.

“Після закінчення легендарної кар’єри в НБА Брайант продовжував надихати всіх своєю пристрастю і доброю волею завдяки незліченним благодійним пожертвам в співтовариства Лос-Анджелеса і Південної Каліфорнії”, – підкреслили організатори “Еммі”, додавши, що він звертав увагу на актуальні проблеми, став послом жіночого баскетболу і наставником молоді.

Премія буде вручена представникам Брайанта 18 липня на 72-й церемонії “Еммі”.

The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7

Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h

— Television Academy (@TelevisionAcad) June 11, 2020