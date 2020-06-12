Про це повідомляється на сайті американської телевізійної премії.

Зазначається, що Брайант нагороджений за вагомий внесок в розвиток Лос-Анджелеса.

“Після закінчення легендарної кар’єри в НБА Брайант продовжував надихати всіх своєю пристрастю і доброю волею завдяки незліченним благодійним пожертвам в співтовариства Лос-Анджелеса і Південної Каліфорнії”, – підкреслили організатори “Еммі”, додавши, що він звертав увагу на актуальні проблеми, став послом жіночого баскетболу і наставником молоді.

Премія буде вручена представникам Брайанта 18 липня на 72-й церемонії “Еммі”.