Про це пише Fox News.
Приватні похорони були проведені в Меморіальному парку “Pacific View” в Корона-дель-Мар (Каліфорнія).
Водночас, в п’ятницю дружина Брайанта Ванесса опублікувала в Instagram інформацію про майбутню поминальну службу, яка відбудеться 24 лютого і буде відкрита для публіки.
Церемонія пройде в “Staples Center”, на домашній арені баскетбольного клубу “Лос-Анджелес Лейкерс”, за який Брайант виступав протягом всієї своєї 20-річної кар’єри.
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#2, #24, #20 years as a Laker and the amount of years Kob and I were together ❤️❤️💜💛
- Аварія вертольота сталася вранці 26 січня в Калабасасі – місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелеса. Загибель 41-річного Кобі Брайанта офіційно підтвердила влада.
- Під час аварії вертольота загинула його 13-річна дочка Джіанна.