Про це пише Fox News.

Приватні похорони були проведені в Меморіальному парку “Pacific View” в Корона-дель-Мар (Каліфорнія).

Водночас, в п’ятницю дружина Брайанта Ванесса опублікувала в Instagram інформацію про майбутню поминальну службу, яка відбудеться 24 лютого і буде відкрита для публіки.

Церемонія пройде в “Staples Center”, на домашній арені баскетбольного клубу “Лос-Анджелес Лейкерс”, за який Брайант виступав протягом всієї своєї 20-річної кар’єри.

 

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#2, #24, #20 years as a Laker and the amount of years Kob and I were together ❤️❤️💜💛

Публикация от Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant)