Легендарного баскетболіста НБА Кобі Брайанта і його дочку Джіанну, які загинули в авіакатастрофі, таємно поховали на минулому тижні.

Про це пише Fox News.

Приватні похорони були проведені в Меморіальному парку “Pacific View” в Корона-дель-Мар (Каліфорнія).

Водночас, в п’ятницю дружина Брайанта Ванесса опублікувала в Instagram інформацію про майбутню поминальну службу, яка відбудеться 24 лютого і буде відкрита для публіки.

Церемонія пройде в “Staples Center”, на домашній арені баскетбольного клубу “Лос-Анджелес Лейкерс”, за який Брайант виступав протягом всієї своєї 20-річної кар’єри.