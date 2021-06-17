Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що під час газових переговорів 2014 року п’ятий президент Петро Порошенко намагався максимально діяти в інтересах України.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Page.

Так, на плівках переговорів народного депутата від Опозиційної платформи – За життя Віктора Медведчука з якимись російськими чиновниками, які оприлюднив Денис Бігус, йшлося про те, що начебто було намагання Медведчука якось вплинути процес газових переговорів. І він говорив про те, що ніби домовлявся з Порошенком.

Проте Коболєв заперечив, що на нього був якийсь тиск з боку Порошенка, тодішнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка чи міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана.

“У процесі тристоронніх переговорів я мав багато розмов і з прем’єр-міністром, і з президентом. Пан Продан, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості, та його заступник Ігор Діденко були присутні на самих переговорах. У певний момент підключилася пані Зеркаль, яка зіграла також дуже позитивну і важливу роль.

Моє враження від співпраці з ними – це те, що вони як люди, які турбувались, насамперед, за отримання найкращих умов для України, якраз і обговорювали зі мною всі можливі варіанти. Шукали, де ми зможемо отримати щось більше, коли ми зможемо від європейців отримати обіцянки якоїсь іншої допомоги. Я ніколи не чув ні від кого з них, що вони говорили з Медведчуком чи щоб вони посилалися на розмову з Медведчуком. І Медведчука на тристоронніх газових переговорах я також не бачив і не чув”, – зазначив він.

Ексочільник “Нафтогазу” також додав, що ніколи не відчував того, що керівництво українського уряду або президент, або інші учасники української делегації хотіли зробити чи примусити його прийняти щось таке, що було б не в інтересах України.

“Ми всі працювали у форматі цивілізованої та прагматичної дискусії саме про те, як зробити кращий результат для України. Певним чином зі мною інколи сперечались і казали: ні, краще це, а давайте ще ціну спробуємо дотиснути, а давайте спробуємо отримати додаткову плату від європейців. Я пояснював, що можливо, а що неможливо. Тобто такого роду тиск, але на користь українського інтересу я відчував постійно з усіх боків.

Потім ми заходили в кімнату для переговорів, довго і дуже важко сперечались. Доходило навіть до зламаних олівців, які пан Еттінгер кидав у певних учасників зустрічі – в російський бік. Це було дуже емоційно та непросто. Але я ніколи не відчував того, що керівництво українського уряду або президент, або інші учасники української делегації хотіли зробити чи примусити мене прийняти щось таке, що було б не в інтересах України”, – пояснив він.

Коболєв також заявив, що не пригадує, щоб Порошенко просив чи хотів переконати його у чомусь, що йшло б у розріз із українським інтересом.

Крім того, він повідомив, що Медведчук хотів стати посередником між “Нафтогазом” і “Газпромом”.

“Цей шлях я відрізав усім на самому початку”, – додав він.