Про це повідомляють #Букви з посиланням на сторінку Фокіної в Instagram.
Так, у квітні 2013 року, проживаючи у США, Фокіна постила расистські публікації з президентом США Бараком Обамою. На одному з фото зображені Обама з дружиною, яким начебто простягають банан.
А вже у жовтні 2013 року Фокіна отримала чергову американську візу.
А вже у 2014 році на іншій опублікованій расистській фотографії бачимо чашку кави, газету, на титульній сторінці якої зображено Обаму і знову банан.
Варто зазначити, що родина Фокіних товаришувала з російським співаком Йосипом Кобзоном, який активно підтримував політику президента РФ Володимира Путіна щодо України, а також терористичні угрупування в окупованих Донецьку, Луганську і Криму.
Нагадаємо, що у США Маша Фокіна вийшла заміж і народила там сина Гебріела.
Варто зазначити, що, ставши першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі з переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Фокін дав ряд скандальних інтерв’ю, в яких фактично виправдовує окупацію Криму Росією.
“Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот” – сказав Фокін.
Раніше заступник голови української делегації на переговорах у Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.
- 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.
- 18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.
- 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін. #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського.
- Напередодні колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував на слова представника президента України у Тристоронньої контактній групі Вітольда Фокіна про надання особливого статусу всьому Донбасу і заявив, що Фокіна потрібно відкликати з ТКГ.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника у ТКГ від України Вітольда Фокіна щодо особливого статусу для Донбасу та амністії бойовиків є провокаційними і спекулятивними.