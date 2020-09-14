Онука Вітольда Фокіна - першого заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі з переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, проживаючи у США, постила расистські картинки.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на сторінку Фокіної в Instagram.

Так, у квітні 2013 року, проживаючи у США, Фокіна постила расистські публікації з президентом США Бараком Обамою. На одному з фото зображені Обама з дружиною, яким начебто простягають банан.

А вже у жовтні 2013 року Фокіна отримала чергову американську візу.

А вже у 2014 році на іншій опублікованій расистській фотографії бачимо чашку кави, газету, на титульній сторінці якої зображено Обаму і знову банан.

Варто зазначити, що родина Фокіних товаришувала з російським співаком Йосипом Кобзоном, який активно підтримував політику президента РФ Володимира Путіна щодо України, а також терористичні угрупування в окупованих Донецьку, Луганську і Криму.

Нагадаємо, що у США Маша Фокіна вийшла заміж і народила там сина Гебріела.

Варто зазначити, що, ставши першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі з переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Фокін дав ряд скандальних інтерв’ю, в яких фактично виправдовує окупацію Криму Росією.

“Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот” – сказав Фокін.

Раніше заступник голови української делегації на переговорах у Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.